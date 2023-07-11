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杜娃黎波水鑽全透洋裝太犯規！辣過真人《芭比》瑪格羅比搶鏡成功

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記者鮑璿安 ／台北報導

真人版電影《Barbie芭比》即將於7月20日上映，9日盛大舉行洛杉磯首映，主演瑪格羅比、萊恩葛斯林現身，瑪格羅比這次造型致敬1960年代古董芭比娃娃「Solo in the Spotlight」，一條充滿戲劇性的魚尾裙超有童話感。同樣受邀的性感歌姬杜娃黎波則換上Bottega Veneta訂製水鑽連身網狀洋裝，讓人視線完全離不開她！

▲真人版電影《Barbie芭比》 。（圖／路透）

▲瑪格羅比（左）穿著Schiaparelli高級訂製禮服合體萊恩葛斯林   。（圖／路透）

▲真人版電影《Barbie芭比》 。（圖／路透）

▲真人版電影《Barbie芭比》 。（圖／路透）

▲瑪格羅比復刻60年代經典芭比造型 。（圖／路透）

瑪格羅比為化身人間芭比可說是煞費苦心，近期不斷以搶眼粉色系造型登台，而這次首映典禮則有別以往，選擇全黑色Schiaparelli高級訂製禮服，只為復刻60年代經典芭比造型，復古輪廓與極具張力的魚尾裙襬，遊走瑪格羅比好身材，裙襬上的紅色玫瑰花綻放生命力，搭配Manolo Blahnik高跟涼鞋夢幻又搶眼。

▲真人版電影《Barbie芭比》 。（圖／路透）

▲真人版電影《Barbie芭比》 。（圖／路透）

▲杜娃黎波換上Bottega Veneta訂製水鑽連身網狀洋裝成為「粉毯」上最矚目亮點 。（圖／路透）

杜娃黎波（Dua Lipa）為電影獻唱單曲《Dance the Night》，當天造型完全沒把自己當配角，換上Bottega Veneta訂製水鑽連身網狀洋裝成為「粉毯」上最矚目亮點，尤其是她超惹火體態無所遁形，僅以三角褲打底，全身閃出女神光澤，成功掀起芭比熱度。

★圖片為版權照片，由路透供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字：

真人版, 電影, Barbie, 芭比

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