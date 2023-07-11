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布萊德彼特235萬金錶洩巨星品味　江詩丹頓夯錶排隊才買得到

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▲▼ 布萊德彼特 。（圖／路透社）

▲布萊德彼特驚喜現身「英國大獎賽」賽場，佩戴江詩丹頓金錶。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

好萊塢男神布萊德彼特（Brad Pitt）日前現身一級方程式賽車的「英國大獎賽」（British Grand Prix）賽場，身穿休閒格紋衫的他袖口下顯露巨星品味，戴著瑞士名錶江詩丹頓（Vacheron Constantin）去年推出被譽為「最強復刻」的Historiques 222腕錶，此身價約235萬元的金錶港星余文樂也擁有，是必須耐心排隊等待半年以上才有機會入手的超夯款式。

▲▼ 江詩丹頓 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓去年推出的Historiques 222腕錶被譽為「最強復刻」。（圖／江詩丹頓提供）

江詩丹頓重新演繹1977年慶祝品牌創立222周年推出傳奇名作222「Jumbo」腕錶，打造年度限量生產的Historiques系列222腕錶，保留當年的標誌性元素，包括直徑37毫米錶殼、凹槽錶圈、金色調錶盤、條形時標和棒狀指標、一體式錶鍊與六邊形中央鍊節，以及錶殼5點位的馬耳他十字標誌，材質則從最初的精鋼變成18K 3N黃金材質，裝載自動盤飾有222字樣的2455/2自動上鍊機芯，是不少錶迷心中的夢幻錶款，布萊德彼特也難敵其魅力搶下一只。

▲▼ 布萊德彼特 。（圖／路透社）

▲布萊德彼特換上賽車服帥氣指數破表，吸引粉絲搶拍。（圖／路透社）

布萊德彼特戴著江詩丹頓金錶現身英國大獎賽著名的銀石賽道，原來是為了拍攝最新的賽車電影《一級方程式：頂尖對決》，他換上賽車服帥氣指數破表，吸引粉絲搶拍；他的另一名錶愛牌是百年靈（Breitling），他代言多年，戴過不少主打錶款，他曾自招不懂流行，選錶首重品質，百年靈因此成為她的心頭好。

▲▼ 布萊德彼特 。（圖／公關照）

▲布萊德彼特是百年靈代言人，戴著Super Chronomat B01 44腕錶。（圖／百年靈提供）
 

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關鍵字：

布萊德彼特, 江詩丹頓, Vacheron Constantin, Breitling, 百年靈

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