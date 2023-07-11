范冰冰巴黎高訂周狂換7套造型　上演精彩變裝秀，同框卡蒂B氣場全開

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

范冰冰最近頻繁營業！在今年2023秋冬季巴黎高訂周短短4天行程中，看了數場大秀，並狂換7套造型，時尚范爺根本是上演了個人變裝秀，一套比一套精彩，甚至還成了壓軸走上T台的模特兒。

范冰冰2023秋冬巴黎高訂週上演個人變裝秀

范冰冰擔任Georges Hobeika 2023秋冬高訂大秀壓軸模特

范冰冰驚喜現身Georges Hobeika 2023秋冬高訂大秀，而且並不是坐在台下看秀，而是穿上最新的高訂設計，擔任模特兒壓軸登上T台！一襲湖水藍綠色的皺褶禮服襯托范爺的氣勢，「超模冰」的走秀片段立刻在網上成為話題。這是范冰冰時隔11年再次以模特兒身分登上巴黎高訂周T台，2012年時她曾受到Stéphane Rolland的邀請，登上伸展台走秀。

范冰冰出席Tony Ward 2023秋冬高訂大秀

范冰冰以銀白色光澤的深V長禮服出席Tony Ward 2023秋冬高訂秀，白色手套與透明刺繡披肩、加上閃爍的髮箍頭飾，都替造型增加了優雅古典風格的完整性。

范冰冰拍攝Tony Ward大片

范冰冰不只出席看秀，還替Tony Ward拍攝了時尚大片，她分別示範了2套訂製裙，綠色編織纏繞式的禮服造型，將范冰冰的豔麗氣場推到頂端！另一套金銀色交織的繃帶裙，在脖子處做了延伸至手袖的流線設計，帶來前衛科技感。

范冰冰出席ArdAzAei 2023秋冬高訂大秀

范冰冰穿著ArdAzAei 2023春夏高訂禮服參加品牌2023秋冬高訂大秀，身前一片花瓣形狀布料裝飾，背後則是全透視的黑透紗，下身金屬色調堆疊成花卉的圖案與形象，瀰漫十足高級感。

范冰冰出席Viktor & Rolf 2023秋冬高訂大秀

這幾天以來范冰冰幾乎每一套造型都獲得廣大好評，但是她現身Viktor & Rolf 2023秋冬高訂大秀時，就得到了比較多翻車的評論，范冰冰身上穿著品牌2019春夏系列的高訂禮服，難以駕馭的螢光粉色紗裙上有大大的PEACE符號，高包頭的髮型在腦後凌亂的散開，讓許多粉絲表示看不懂這髮型與裙子。

范冰冰出席Gaurav Gupta 2023秋冬高訂大秀

范冰冰穿著Gaurav Gupta 2023春夏季的高訂禮服觀賞大秀，禮服上皺褶的線條製作出波浪般的弧度，讓黑色禮服也能不無聊，髮型上額前圓弧的瀏海，也恰恰呼應了服裝的特色，造型很用心！秀場上范冰冰坐在Cardi B的旁邊，2位氣場衝破螢幕的東西方女帝，同框畫面可說是突破次元壁了吧！

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