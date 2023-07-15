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LIFE・經典／生活研究室SPACE10想出「信封沙發」　可能成IKEA新設計

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記者蔡惠如／綜合報導

在IKEA盡力達成永續目標的同時，位於丹麥的生活研究室SPACE10可能又推了它們一把，近期SPACE10推出一款新的沙發概念「信封沙發」，以輕便好移動加上可調節的設計，讓這笨重的傢俱更容易移動與符合使用者需求，以達到使用更長久的永續精神，當然如果他們能再找到一個環保材質，說不定更能打動這個家居巨擘想要生產的動力。

▲SPACE10信封沙發。（圖／翻攝SPACE10官方IG）

▲SPACE10信封沙發。（圖／翻攝SPACE10官方IG）

2030年對於IKEA是個重要的一年，因為這間全球家具龍頭承諾將在2030年落實循環經濟轉型，然而針對每家每戶幾乎都有的沙發，IKEA也表示談到永續發展時，沙發產品是一個很大的挑戰。

主要原因在於沙發十分巨大且笨重，並難以採用平整包裝，近期IKEA針對沙發框架進行改良，從過去龐大的122件零組件減低至13件，先降低水資源與能源的浪費並縮小包裝體積，減少使用大量的貨櫃與卡車，也代表減少廢棄物排放與較低的環境衝擊。

▲IKEA新低價。（圖／品牌提供）

位於丹麥哥本哈根的SPACE10，是致力研究人類未來生活樣貌的實驗室，SPACE10與IKEA建議長期合作且緊密的關係，除了IKEA自家的設計師團隊之外，SPACE10算是IKEA另一個大腦，他們曾經實驗過蟲蟲漢堡與藻類麵包，也針對未來10年後人類的居住方式進行研究，近期他們發表了一個「信封沙發」的概念，說不定能讓IKEA買單推廣至全世界。

▲SPACE10信封沙發。（圖／翻攝SPACE10官方IG）

信封沙發就如同它的名稱，以輕便、可平放的概念設計，其重量約為10公斤，以一個平板底座和可調節的「翼」組成，這樣的設計方式可以讓其模組化的單位，透過組合延伸出更多的用法，可以擴大、調整角度，無論是多人或單人的情境下，都能找到最適合的方式，而靈活搬運的特質，不但在運送時減少碳足跡，也能讓使用者延長更久的使用期（前提是找到耐用材質）。

 
 
 

信封沙發產品的原型將在SPACE10的展覽「AI時代的設計」中展出，該展覽目前在丹麥哥本哈根的SPACE10畫廊開放。

關鍵字：

IKEA, SPACE10, 信封沙發

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