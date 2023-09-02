浪琴表譜寫冒險篇章　先行者系列世界時區腕錶新尺寸出擊

▲浪琴表SPIRIT ZULU TIME先行者系列世界時區39毫米腕錶首次推出18K黃金雙向旋轉錶圈和錶冠，搭配可可棕色陶瓷款式。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

以飛翼沙漏商標而聞名的瑞士百年製錶品牌LONGINES浪琴表，飛行與冒險精神深植於品牌DNA中，品牌精心打造的精密時計曾伴隨許多飛行員完成歷史壯舉，去年開啟讚頌無數冒險先鋒者傳奇故事篇章，推出SPIRIT ZULU TIME先行者系列世界時區腕錶彰顯品牌雋永歷史，獲得熱烈迴響，今年再推出錶徑39毫米的款式，以符合人體工學設計與時尚外型吸引更多錶迷，並首次推出黑金配色款式，流露優雅奢華的氣息。

▲6顆螺絲固定錶背底蓋，鐫刻ZULU TIME字樣與圖騰。

無性別風格在時尚圈蔚為風潮，中性設計流行也吹向錶界，浪琴表全新尺寸39毫米的SPIRIT ZULU TIME先行者系列世界時區腕錶，正是男、女均可駕馭的錶款，品牌特別以直徑21毫米的錶耳搭配厚度僅13.50毫米的錶殼，大幅提升佩戴的舒適性，此外，承襲初代經典元素，錶款起源與名字皆來自於1925年製造的首款LONGINES浪琴表雙時區腕錶，面盤飾有一個Zulu旗幟，Zulu代表字母「Z」，對飛行員及軍事人員而言「Z」代表的是世界協調時間，6顆螺絲固定錶背底蓋，也鐫刻ZULU TIME字樣與圖騰。

▲浪琴表推出錶徑39毫米的SPIRIT ZULU TIME先行者系列世界時區腕錶，分別有黑色陶瓷圈配黑色面盤（左起）、綠色陶瓷圈配無煙煤色噴砂面盤與藍色面盤款式。

錶徑39毫米的新款SPIRIT ZULU TIME先行者系列世界時區腕錶，共推出啞光黑、噴砂無煙煤灰與藍色太陽紋三色不同面盤，並搭配彩色陶瓷旋轉錶圈，當中全新配色為18K黃金雙向旋轉錶圈和錶冠，搭配可可棕色陶瓷鑲嵌加上鍍金GMT刻度，黑與金色形成強烈對比更吸睛。此系列錶款除不鏽鋼鍊帶外，亦提供裝飾奶油色縫線的棕色皮革錶帶、藍色皮革錶帶可供選擇，配備精密微調系統錶扣設計亦能提升佩戴舒適性。

▲浪琴表綠色陶瓷錶圈款SPIRIT ZULU TIME先行者系列世界時區腕錶，98,900元。

強悍內在更成就浪琴表的完美，SPIRIT ZULU TIME 39毫米腕錶連結傳統製錶工藝與創新，搭載品牌獨家自動上鍊機芯L844.4，結合抗磁材質打造的矽游絲，不僅通過ISO764抗磁認證外，其抗磁能力更高達600至800高斯，讓錶款在今日生活無所不在的磁場中能不受影響精準運行；此枚獲瑞士官方天文台認證、具72小時動力儲存的機芯，另一特色是腕錶能夠被獨立調校，不會影響到GMT指示，而第三時區透過24小時指針，以及同樣採用24小時制的雙向旋轉錶圈進行讀取，功能實用且容易辨識，面盤上壓印代表最高品質機芯的五星標誌，正是向品牌的傳統致敬。

▲林柏宏是浪琴表SPIRIT ZULU TIME先行者系列世界時區39毫米腕錶的愛好者。

浪琴表以內外兼具的SPIRIT ZULU TIME先行者系列世界時區 39毫米腕錶，也深深吸引品牌好友林柏宏，成為他日常必備的重要配件，因為浪琴表展現自1832年創立以來的悠遠歷史傳統與精湛製錶工藝，隨著時代與時俱進，伴隨人們一起譜寫專屬的冒險篇章，探索無限可能。

了解更多：https://bit.ly/3JRoAje