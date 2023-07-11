BTS Jimin機場帶貨！搶穿未發售的校園風「Dior Tears」男友力破表





▲BTS Jimin朴智旻在今年初成為Dior全球品牌大使 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

BTS Jimin朴智旻在今年初（2023）成為Dior全球品牌大使，他的時尚影響力也持續發酵，就連機場造型也不放過，日前現身仁川機場搶先穿著全新Dior Tears膠囊系列，即便口罩漁夫帽包緊緊，仍是噴發隨興率性魅力，讓該系列還未發售就賺足話題性！

▲Jimin以 Dior Tears膠囊系列Logo T恤搭配寬鬆丹寧褲 。（圖／品牌提供）

Jimin被捕捉到穿著Dior Tears膠囊系列Logo T恤搭配寬鬆丹寧褲，經典美式風格結合法式高級訂製工藝，混搭AsteroDior系列B23高筒休閒鞋與Saddle黑色顆粒小牛皮後背包，被Dior承包全身機場造型，在Jimin曝光下更顯時尚百搭，也符合機場出行的舒適感。

▲Dior男裝創意總監 Kim Jones攜手好友Denim Tears創辦人兼創意總監Tremaine Emory所共同創作 。（圖／品牌提供）

▲Dior Tears水晶鑲飾拼接球帽；T恤 。（圖／品牌提供）

Tears膠囊系列由男裝創意總監 Kim Jones攜手好友Denim Tears創辦人兼創意總監Tremaine Emory所共同創作，藉此投射雙方視野，靈感源自 50 至 60 年代常春藤盟校中非裔美籍學生的穿著與當時爵士樂手們豪放不羈的衣著風格，表現在眾多實穿品項上，包含棒球外套、格紋襯衫等，並以標誌、符碼與圖像如棉花和羽衣甘藍，透過敘事法體現 Emroy 希冀探討的非裔美國人議題，於7月13日正式登場。

▲許光漢機場造型以FENDI by Marc Jacobs 限定系列白色短袖上衣搭配FENDI MATCH 鞋款。（圖／品牌提供）

先前FENDI品牌大使許光漢則在機場演繹話題合作FENDI by Marc Jacobs 限定系列，白色短袖上衣以壓紋呈現品牌標誌散發獨特性，搭配黑褲以及旅行後背包呼應，完全把機場當成伸展台，打造輕便又時髦的穿著。