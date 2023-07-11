韓國必吃「橋村炸雞」台灣首店開幕日確定！　環球購物中心板橋車站準備等吃

▲環球購物中心夏天話題餐飲，莫過於橋村炸雞全台首店。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

到南韓旅遊首選必朝聖的「橋村炸雞」，在宣布開設台灣首店時，在網路引起話題，如今正式開幕日已經確定，就在8／3開門見客，位置就在環球購物中心板橋車站地下一樓，喜歡吃韓式蜂蜜炸雞的民眾絕對不能錯過！加上近期同地開幕的網購人氣店「抱歉菠蘿」，暑假別忘了在板橋車站樂吃一波。

近期環球購物中心（Global Mall）多間分店美食齊發，沒在手軟的氣勢很強，在7至8月共有全新10家餐飲及娛樂休閒品牌，板橋車站店迎來韓國市佔第一的「橋村炸雞」、網購高人氣「抱歉菠蘿」都是全台首發，南港車站店則引進日系手搖飲店「外婆的茶屋」，也是百貨首店，以及結合機甲戰車、餐飲新型態的「MONEY JUMP親子餐廳」話題十足。屏東店則有主打個人燒肉的「燒肉老大」百貨首店進駐。

「橋村炸雞」在全球已開設超過1,300家連鎖分店，橫跨美國、中國、杜拜、泰國、馬來西亞及印尼，台灣首店預計將於8／3正式開幕，內有多款韓式必吃炸雞，且將設有內用座位及外帶服務，其蜂蜜炸雞更是當家必點的招牌，在炸得香脆多汁的炸雞上淋甜甜蜂蜜，多層次的口感絕對讓你吃得超滿足，還有以醬油、黑芝麻與辣椒調和的炸雞口味，帶來多種新口感，炸雞控絕對不能錯過。

而人氣團購夯品「抱歉菠蘿」近期也於板橋車站B1開幕，一開幕即吸引排隊人潮，不同於一般蓬鬆菠蘿麵包，主打被壓扁的特色菠蘿，表皮酥脆配上飽足內餡，三種包餡口味包括鹹香肉鬆、濃厚重乳酪奶香、甜度剛剛好的重可可，甜鹹口味都有，絕對讓你選到喜歡的。

主打今川燒的手搖飲店「外婆的茶屋」從三重路邊攤起家，近期也在於南港車站B1登場，開幕以來排隊人潮不斷，今川燒有10多種甜鹹口味可選，更推出三款南港限定口味，包括芝麻蔥鹽、古早味蘿蔔絲、芝麻肉餅，鬆綿厚實的餅皮最適合當下午茶，夏日再推限定今川聖代系列，包括「今川燒糰子聖代」、「今川布朗尼聖代」、「今川大無敵聖代」，顏值爆表。

屏東店則在8月中開幕「燒肉老大」百貨首店進駐，主打個人燒肉，同時還提供沙拉吧、飲料吧，想吃燒肉不用揪朋友也能吃，個人套餐300元起，除了個人座位，也設有多人座席，無論是一個人或是親友聚餐，都能好好放鬆享受美食時光。





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