珍妮佛安妮斯頓百萬金錶戴牢牢　蕭邦運動錶成造型亮點

▲珍妮佛安妮斯頓在Apple TV原創影集《晨間直播秀》第三季中戴蕭邦Alpine Eagle腕錶。（圖／翻攝Apple TV網站）

記者陳雅韻／台北報導

由好萊塢兩大巨星瑞絲薇斯朋（Reese Witherspoon）和珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）共同擔任監製的Apple TV原創影集《晨間直播秀》，第三季將於9月13日在Apple TV上映，在搶先釋出的劇照中，珍妮佛安妮斯頓將蕭邦（Chopard）1,241,000元的玫瑰金Alpine Eagle 36mm腕錶戴牢牢，成為整體造型的亮點。

▲珍妮佛安妮斯頓配戴玫瑰金Alpine Eagle 36mm腕錶，1,241,000元。（圖／蕭邦提供，以下同）

蕭邦運動風格的Alpine Eagle系列自2019年發表以來聲勢銳不可擋，設計靈感源自阿爾卑斯山老鷹與生態環境，鍛面處理創造如岩石般粗糙紋理的面盤發想自老鷹的瞳孔，指針則神似老鷹羽毛，錶圈上的8顆螺絲不僅是裝飾，也確保絕佳防水。珍妮佛安妮斯頓所戴的Alpine Eagle玫瑰金錶為36毫米款式，近日蕭邦推出貴氣的41毫米版本，配有鑲嵌如彩虹般排列的彩色寶石錶圈與全鑽面盤，展現華麗運動風。

▲蕭邦Alpine Eagle 41mm腕錶搭配漸層彩虹圈與鑽石錶面，3,022,000元。

另一深受女星喜愛的運動風金錶為「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）Nautilus系列腕錶，西方女星代表為「貝嫂」維多利亞貝克漢，華人女星忠實擁護者則有劉嘉玲、林心如、「時尚媽咪」Melody等，林心如還與Melody撞了同一型號7118/1R玫瑰金鍊帶錶，要價1,695,000元，讓人一眼認出的特色是發想自舷窗結構的圓潤八角形錶圈、水平橫紋浮雕面盤，與任何風格服裝都能完美搭配。

▲林心如曾戴著PP Nautilus系列型號7118/1R 腕錶亮相，1,695,000元。（圖／翻攝林心如臉書）