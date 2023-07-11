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韓妞都在瘋搶的「粉底抹刀」台灣也有！百元價就能買到超佛

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▲永和三美人,J-LIN,beautyblender,粉撲,粉底抹刀,彩妝,工具。（圖／品牌提供、IG）

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供、piccasso_official IG

想要擁有完美妝容，好的工具當然也是關鍵要點，以下就盤點多款厲害的上妝工具，甚至連南韓流行款在台灣也買得到，完全不是智商稅，重點是百元價就可以擁有，當然一定要入手。

＃永和三美人 超薄透粉底抹刀，售價150元

▲永和三美人,J-LIN,beautyblender,粉撲,粉底抹刀,彩妝,工具。（圖／品牌提供、IG）

有在關注韓系妝容的女孩都知道，最近韓妞都是用粉底抹刀上妝，不僅可以讓粉底超均勻鋪開，更是能呈現非常自然又有修飾效果的底妝，讓粉底用量直接少一半，真的是超實用的底妝工具，比起一般奶油抹刀更長的塗抹範圍，能更大範圍覆蓋臉部，一抹打造輕薄粉底，醫療級不鏽鋼材質完全不刮臉，絕對必推。

＃J-LIN 氣噗噗系列雙面粉撲，售價219元

▲永和三美人,J-LIN,beautyblender,粉撲,粉底抹刀,彩妝,工具。（圖／品牌提供、IG）

粉撲是氣墊粉餅中的耗材，定時就要清洗，以免滋生細菌，最好更是上妝、補妝分開不同塊，以免出油、粉塵互相污染，J-LIN就推出雙面粉撲，一片即有兩種效果，植絨面拿來上蜜粉超服貼、非乳膠面可以用來上濕式粉底，不僅可以減少敏感，日韓獨家比例配方讓粉撲的氣孔更細密，不吃多餘粉底。

＃beautyblender 原創美妝變色蛋－一級玩家，售價690元

▲永和三美人,J-LIN,beautyblender,粉撲,粉底抹刀,彩妝,工具。（圖／品牌提供、IG）

好萊塢20年彩妝師創立的beautyblender，一推出立刻風靡全球，今夏更發表迷幻限量變色蛋，沾水之後會從青草綠變成天空藍，獨特溫感染色技術，直接把極光帶上彩妝工具，化妝也有變色的童趣，獨家不致敏材質，搭配水激活專利，能在遇水瞬間膨脹30%到50%，形成緊密表面，避免過度吸收粉底液。

＃永和三美人 水色水滴形美妝蛋，售價149元

▲永和三美人,J-LIN,beautyblender,粉撲,粉底抹刀,彩妝,工具。（圖／品牌提供、IG）

永和三美人早就是MIT一直都很優秀的老品牌，從1971年就專注推出平價又好用的上妝海綿，是很多人從小用到大的單品，2022年由家族第三代接手之後，再度將品牌翻新、年輕化，把50多年的成熟技術結合時下科技潮流，推出更多功效又可愛的單品，經典水滴形美妝蛋不僅有粉嫩天空藍色，泡水直接膨脹1.5倍的柔軟度，上妝都療癒，完全不輸國外大品牌，讓粉底更貼膚，打造輕盈底妝免花大錢。

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關鍵字：

永和三美人, J-LIN, beautyblender, 粉撲, 粉底抹刀, 彩妝, 工具

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