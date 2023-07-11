鯊鯊在天花板游泳　IKEA與福容徠旅合作推主題房

▲高雄福容徠旅與IKEA合作，打造17間主題房。（圖／IKEA提供）

記者蔡惠如／綜合報導

現在免跑瑞典入住IKEA HOTEL，在台灣住飯店就可以，IKEA暑假與高雄福容徠旅打造專屬主題房，以各系列元素為基底，結合IKEA北歐風設計，讓你住飯店也能有家的感覺，此外連主題房樓層梯廳都打造成度假風格，7月已開放訂位， 現在就能入住。

福容飯店旗下的全新品牌福容徠旅，今夏攜手IKEA企業業務打造系列風格房，透過IKEA超人氣網紅鯊鯊，加上「IKEA北歐風格」的設計，打造四種截然不同風格的房型，七月一號開放入住就引起熱烈討論，即便是大家在IKEA店內都看到的熟悉商品，也能打造出令人耳目一新的感覺，除了打卡拍美照外，也不妨將設計存下來，也能成為家中佈置的範本喔。

IKEA主題房共有十七間房間，包含佈滿木質、土壤和葉片等大地色系的「NATUR」自然房；寧靜沉著為主的「TAVLA」繪畫房；選用藍紅黃為主色系活潑輕快的「STUGA」小屋房，還有彷彿置身IKEA海洋世界、有鯊鯊坐鎮的「BLAHAJ」藍鯊房。此外還為主題房樓層，設計度假風格感樓層梯廳，電梯門一開隨處都是網美打卡點！

除了旅館之外，IKEA也打造「善菓蔬食」餐廳的空間設計，強調以原型食材的色調為發想，每個角落搭配不同類型的植栽，整體環境呈現與自然相呼應溫暖質樸的風格，間接傳遞了品牌精神，不同於過往的常見素食餐廳，讓無肉飲食的氣氛變得更年輕。