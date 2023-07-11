星巴克加碼「全周天天都優惠」　買一送一「再接第二杯半價」這次有星冰樂

▲星巴克第二波「第二杯半價」優惠，也包括星冰樂。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克為響應集團同慶，從7／10周一起一連三天，推出買一送一優惠，今（7／11）宣布優惠再加碼，再買一送一之後，由「第二杯半價」持續接棒，且加碼優惠限制品相較少，連星冰樂都可享85折，等同本周一至本週日，天天都有優惠別錯過。

為響應統一集團同慶活動，星巴克推出兩波段優惠，首頗優惠至7／12前，每天上午11點到晚上8點，消費者至店購買特大杯品項、冰熱皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待；第二波優惠則從7／13起至7／16期間，顧客於活動期間內購買兩杯大杯(含)以上相同容量、風味、冰熱飲料，可享第二杯半價優惠。

第二波優惠跟第一波優惠相比，雖然僅是第二杯半價，但沒有限制優惠時間，等同上午一開門就可享優惠，此外被排除在優惠品項的商品，僅包括罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。意即星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡都在優惠之列，且未提供優惠門市也僅有機場管制區內門市，其他景點、百貨、高鐵站內門市均有提供。

85度C即將在8月邁入第19周年慶，屆時會在月初推出一連串優惠活動，目前針對每周三推出「黑糖珍珠日」，旗下的黑糖珍珠系列在當天均可享第二杯半價優惠，回饋方式是以低價者計，不需購買兩項同品項商品。

星巴克買一送一不提供優惠門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、龍門、101典藏、新莊思源、竹北自強、竹南、市政、彰化金馬、台南東門、岡山、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、時代寓所、台北時代、時代B2、漢中、成大醫院1F、義大城、佛陀館、竹東杞林、雲林麥寮、南科、台南麻豆。