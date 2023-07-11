《我們離婚吧》日本熱播收視第一　幽默日式笑料挑戰傳統家庭價值觀

文／女子學

日本TBS與Netflix共同製作的日劇《我們離婚吧》，上線播出後立刻便在日本奪下收視第一！結合不倫關係與選舉醜聞的大膽題材，勇敢挑戰日本傳統婚姻價值觀的家庭喜劇；卡司陣容的部分，更是找來《寬鬆世代又怎樣》松坂桃李、《今際之國的闖關者》仲里依紗、「關西傑尼斯8」前成員錦戶亮領銜主演，在選戰與複雜的婚姻關係中，緣分已盡的夫妻倆該如何好好地告別？

劇情講述愛媛縣的新科議員東海林大志（松坂桃李 飾），與知名女演員黑澤由依（仲里依紗 飾），表面上是一對比翼雙飛的名人夫妻，實際上卻是對貌合神離的假面夫妻。大志接二連三的出軌、失言，使自己的名聲跌落谷底，全靠由依的優良形象才能在補選脫穎而出；對於毫無感情基礎的婚姻，由依渴望能夠離婚並恢復自由之身，卻深怕離婚導致廣告換角得支付天價違約金，處於進退兩難的局面。

▲《我們離婚吧》上線播出後立刻便在日本奪下收視第一。（圖／《我們離婚吧》劇照，下同）



在再生家庭中，埋沒自己最後一點閃耀的星光



父親為厚生勞動部部長、祖孫三代皆為政治人物，大志出身於愛媛縣的政治名門，擁有充沛的資源可供其運用，但其懦弱、優柔寡斷的性格，使其僅會聽從母親的命令，可謂不折不扣的媽寶；除此之外，與女主播爆發不倫戀、三番兩次在公開場合發表歧視女性的言論，使其除了外型出色以外，可謂是毫無優點可言。在備受欺侮的婚姻關係中，渴望被愛的由依撞見了無業男加納恭二（錦戶亮 飾），旋即也踏上了不倫戀的不歸路。

在《今際之國的闖關者》中，飾演加納未來（紅心Q）的仲里依紗，在本劇中可說是最為亮眼出色的演員。劇集透過鮮明的人物塑造，傳達妻子與丈夫的明顯格差，演技出色、深得地方居民喜愛的由依，仍逃不過傳統觀念中，淪為以扶持丈夫為人生重心的角色，脫離原生家庭並建立新家庭，盼望的往往是展開充滿希望的新人生，然而卻也可能在再生家庭中，埋沒了自己最後一點閃耀的星光。

相互成為絆腳石的關係，造就兩人遍體鱗傷的結果



就算雙方皆有了外遇對象，但為了迫在眉睫的地方選舉，大志與由依不得不維持恩愛夫妻的形象。面對強力競爭者的挑戰，缺乏主見與自信的大志總是表現得十分彆扭，只能倚靠聲勢如日中天的由依幫忙撐場面；在此同時，夫妻雙方皆找來了資深律師，準備在這場離婚戰爭中，尋求對自己最有利的結果。來自各方的衝突發生在同一時刻，滿是荒謬的矛盾接連發生，也在此時，夫妻雙方再次看見當初愛上對方的理由。

雖然本劇大部分的時間在描述選戰的攻與防，但卻不像台劇《人選之人—造浪者》那樣深入探討選戰的細節，而是以輕鬆幽默的方式，述出東海林夫婦共同面對選戰的煎熬。常言道「婚姻是兩家子的事」，以此來強調對於婚姻的謹慎、須考量的事物，但在相互成為絆腳石的關係中，該如何及時放彼此一馬，仍得回歸到婚姻關係的兩人，道理雖然很簡單，實踐卻是難上加難。

劇中，兩人儘管經歷了失敗的選戰，卻在過程中看見對方閃耀動人的模樣，不禁去思考「離婚的原因」究竟是什麼？從原生家庭踏入再生家庭，是由激情轉為承諾的結果，但在漫長的歲月中，也將漸漸忘卻當初深愛對方的理由，「離婚」則是遍體鱗傷之後的決定。《我們離婚吧》在滿是日式笑料的激烈選戰中，看見了家庭關係、夫妻問題等現實困境，全劇9集皆可在Netflix進行收視。

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