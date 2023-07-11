fb ig video ETtoday search mobile

醃製品少吃！營養師教你「5多5少」原則，健康顧血壓

>

▲▼營養師教5多5少原則控制高血壓。（圖／Unsplash）

▲泡菜含鈉量高，適量攝取就好。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導　

高血壓並非是中高齡專利，根據2015-2018年國民營養健康狀況變遷調查，18歲以上成年人高血壓盛行率為25.06%，營養師宋明樺分享，雖說高血壓並非10大死亡原因之一，但卻是慢性病的危險因子，尤其是現在夏季室內外溫差超大，更容易引起血壓不穩定，跟著營養師遵守5多5少原則，讓你健康控制血壓。

營養師宋明樺分享，18歲以上成年人高血壓盛行率為25.06%，換句話說，大學生人口中每4人就有1人是高血壓患者，近年來夏天一年比一年熱，頻繁進出冷氣房下氣溫忽高忽低，就容易導致血壓變得更不穩定。想要控制高血壓，除了作息正常、規律服用藥物、養成運動習慣外，在飲食上也盡量遵守5多5少原則。

▲▼營養師教5多5少原則控制高血壓。（圖／翻攝自FB/營養師宋明樺）

▲（圖／翻攝自FB/宋明樺營養師）

#多蔬果:多元種類、水果注意甜度

#多全穀:降低3白食物(白飯、白麵、麵包)，全榖根莖類取代

#多低脂乳品:每天2杯，富含鈣質，也可以利用原味優格/優酪乳取代

#多白肉: 豆類、豆製品、魚、海鮮及禽肉為優先 （避免紅肉與帶殼海鮮）

#多植物油: 橄欖油、芥花油、苦茶油、葵花籽油與原味堅果 #堅果要適量


#少加工醃製: 高鹽分製成，通常含鈉量極高

#少速食:一般熱量高且含高鹽分

#少咖啡因:一天不超過4-5杯咖啡與含咖啡因飲品

#少湯品(外食):湯品增加額外鹽分攝取

#少醬料:不只鹽巴，所有調味料都要少 #善用辛香料提味

關鍵字：

高血壓, 控制血壓, 飲食, 生活習慣, 營養師

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克加碼「全周天天都優惠」　買一送一「再接第二杯半價」這次有星冰樂

星巴克加碼「全周天天都優惠」　買一送一「再接第二杯半價」這次有星冰樂

日無印良品降溫神器「頸部冰圈」爆紅！　掛在脖子上吸熱超涼爽

日無印良品降溫神器「頸部冰圈」爆紅！　掛在脖子上吸熱超涼爽

日本爆紅「八色測驗」，選一個顏色秒測你的「真實性格」

日本爆紅「八色測驗」，選一個顏色秒測你的「真實性格」

《我們離婚吧》日本熱播收視第一　幽默日式笑料挑戰傳統家庭價值觀 鯊鯊在天花板游泳　IKEA與福容徠旅合作推主題房 七夕香氛盤點：花漾迪奧BOBBY限量復刻版、YSL隨心鎖慾限定版淡香精 BTS Jimin機場帶貨！搶穿未發售的校園風「Dior Tears」男友力破表 盤點趙露思10條正能量語錄：把自己當成自己的女兒來養 同居越久越不會結婚三大星座男！戀愛沒激情、女生沒上進心都是關鍵 9個特徵顯示「其實你很內向」　只是個性開朗很會交際而已

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面