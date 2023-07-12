試・開箱／RMK秋妝後勁太強！大地色變超時髦　珠光、霧面交錯層次更優雅

記者李薇／台北報導

彩妝回歸女性日常，不僅唇彩的需求大增，多色眼影盤的需求也大幅提高，最近更是有不少厲害的新作，不僅粉質非常細膩，顏色也時髦大膽，讓人玩色之餘也能兼具潮流，當然要包色處理。

＃RMK 立體調色眼盤，4.6g、售價2150元

在2023年秋季彩妝，以LOVE MONOCHROME為靈感，推出4盤常態眼影與限量2色，4格色選在彩妝總監Yuki的指導下，運用各種不同大小的珠光與霧面質地，讓每個顏色不管是單獨擦或是混搭，都可以呈現出很好看的妝效，在這次系列中，來自日本的專業彩妝師堀 布昌更分享，雖然常態色看起來都是大地色選，但總監在配色與質地上都下了很多功夫，讓棕色系在容易上手的基礎上，又能擺脫日常感，更顯時髦態度。

在使用四色眼影時，多半女性都會受到方格框架，總覺得每一格都要用上，或是要先上打亮色、再上深邃色的使用順序，但這次Yuki卻從每一塊眼影交錯配色上，告訴女孩上妝只有「妳想要什麼氛圍」，沒有任何規則，想要深邃度多一些，可以最後疊加深色，想要強化透明感，亮片色多幾層點綴，都是很有個人風格的創作。

如果想要一窺大師Yuki這次新作的厲害之處，EX-02絕對是首選，雖然整盤視覺上看起來很綠，似乎有點難以親近，但其實塗抹到亞洲肌膚偏黃的雙眼時，卻意外可以展現出絕佳的融合度以及時尚感，完全不會過於誇張突兀，細緻偏光的透膚效果，讓綠色也好優雅，非常具有獨特魅力又性感，用過真的回不去。

＃迪奧 經典五色眼影，7g、售價2700元

迪奧在2023年也將旗下經典五色眼影進行全面更新，全球彩妝創意形象總監Peter Philips以迪奧高級訂製服為靈感，在質地、色選、成分與包裝都有嶄新的改變，其中，質地裡面添加矢車菊花精萃，可以更加服貼在眼部肌膚，打造飽和顯色度。

更厲害的是把高級訂製服配色轉化為眼影，囊括全球9款熱賣色以及7款全新色選，從大地色、玫瑰粉到煙燻灰、單寧藍等等，都可以在此系列找到各種大膽配色，同樣可以單色或是多色疊搭使用，打造具有層次感的妝容。