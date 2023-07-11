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七夕香氛盤點：花漾迪奧BOBBY限量復刻版、YSL隨心鎖慾限定版淡香精

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記者曾怡嘉／綜合報導

七夕情人節即將到來，準備好禮物買給自己或是心愛的另一半了嗎？MISS DIOR花漾迪奧BOBBY限量復刻版再度華麗回歸，YSL也推出2023 七夕情人節限定慾望巴黎淡香精-愛戀版，快用迷人香氣將兩人的心緊緊相繫。

▲▼七夕香氛。（圖／品牌提供）

▲Miss Dior 花漾迪奧BOBBY限量復刻版，90ml，28,000元。

2023 MISS DIOR花漾迪奧BOBBY限量復刻版，於今年七月再次華麗回歸，全台指定專櫃限量上市。今年BOBBY披上全新一季由設計師Maria Grazia Chiuri打造的「MISS DIOR高訂繁花刺繡圍巾」以繽紛絢爛的花朵構築明亮精緻的花束意象，與BOBBY的俏皮姿態輝映出全新迷人風采。

▲▼七夕香氛。（圖／品牌提供）

精緻的BOBBY香水瓶，每瓶均耗時15小時製作，並篆刻上專屬限量編碼；頸間名牌刻印「我屬於MISS DIOR」，宣示對主人無盡的愛與忠誠。瓶內盛妝亞洲銷售第一的MISS DIOR花漾迪奧淡香水，以清新花香調揉合牡丹、玫瑰與白麝香，縈繞出令人沉醉的幸福之感。

▲▼七夕香氛。（圖／品牌提供）

▲YSL 2023七夕情人節 隨心鎖慾限定版 慾望巴黎淡香精 愛戀版 ，4,750元。

聖羅蘭先生有著豐富情感，與YSL品牌DNA中戀人與愛的意象， 宛如彼此靈魂另一半般緊緊相擁， 密不可分。2023年七夕情人節， YSL以此為靈感推出全新限定隨心鎖慾系列， 將經典Le Coeur心鎖繫上性感香氛與訂製禮贈。

▲▼七夕香氛盤點。（圖／品牌提供）

▲單筆消費滿10,000元（需含任一香水，不含髮香噴霧)，即享七夕限定愛情鎖禮盒+心型化妝包。

以愛情城市-巴黎為靈感，打造的慾望巴黎淡香精，大膽運用煽情香氛，前調以卡拉布里亞大區的佛手柑結合新鮮的覆盆子與草莓，佐以清脆多汁的西洋梨，隨後即以曼陀羅花的迷幻氣味席捲感官，結合細膩的牡丹、優雅雙瓣茉莉與溫柔橙花，創造出令人神魂顛倒、無法自拔的愛戀香調。最後以溫暖柔潤的絲滑白麝香包覆，伴隨著深沉神秘的廣藿香調。

關鍵字：

七夕香氛, DIOR, YSL

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