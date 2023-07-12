你可能天天都在做！7個「浪費時間的壞習慣」，讓你離目標越來越遠

▲別讓時間在不知不覺中溜走。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

老天很公平，每個人的一天都有24小時，成功或是失敗就端看你如何運用時間，盤點7個浪費時間的行為，讓你離目標越來越遠，你可能天天都在做！

#早上起床就看手機

不少人都有這個習慣，早上起床慣性會拿以手機看一下，本來只打算看一眼，但一不小心就會浪費快半小時，這種無意識的滑手機習慣，浪費的不只是時間，還有你一天的經歷。





#在意他人的想法而綁手綁腳

很多事情，想要執行只管去做就對了，擔心別人的想法，心中的各種糾結情緒都是阻礙你往前的障礙，請記得每個人都有自己的生活，別想太多，沒人會一直盯著你的。

#不經思考處理事情

生活很累很難，但千萬不要得過且過，把自己過得像個機器人，做事的時候要記得用腦，懂得去思考，否則下次仍會在同樣的地方跌倒、失誤，時間又在不知不覺中耗費了。

#總想著怎麼走捷徑

成功從來不是簡單的，做事千萬別總想著怎麼抄捷徑，有時候浪費這些心思，倒不如去想怎麼把事情做好，人生中最大的捷徑就是腳踏實地，這句話一定要刻在心裡。

#在小錢上過於糾結

省錢沒有錯，但是為了省而省，真是浪費時間又耗精力，買東西千萬別貪便宜，而不小心買太多，建議購物前可先列出清單，看到符合內心預期價格的商品再下手，用時間去換取一些零頭，完全不划算。

#把注意力放在別人身上

總是怨天尤人，羨慕別人的好成就，想要成功別只顧著抱怨，別人的好壞終究是別人，請把注意力轉移在自己身上，寶貴時間應浪費在自己的事情上才值得。

#總是突然想起一件事

做事沒有計畫，總是突然想到一件事，導致打亂了整天的節奏，與其說是記性不好，倒不如說是習慣拖延，建議能立即完成的事情就快點著手去做，把待辦清單列出來，心中清楚今天該做的事情有那些。