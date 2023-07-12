營養師：咖啡攝取過量易焦慮心悸，下午3點前喝完才不怕影響睡眠

▲適量補充咖啡可幫助提神，過量飲用有礙健康。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

現代人生活忙碌且壓力大，不少人都有點咖啡依賴症，營養師夏子雯在臉書分享，最近超商推出特特大杯冰美式，光是咖啡因就高達540毫克，成人每日咖啡因建議攝取量為300毫克，提醒大家若是咖啡因攝取過量，身體容易出現一些不良反應，需要更留意！

#失眠

營養師夏子雯指出，咖啡因的半衰期大約3-4小時，代表喝下一杯咖啡後，經過6小時後仍可在血液中檢測出來咖啡因，若不想影響睡眠，建議最好在下午3點之前喝完較保險。

#焦慮、易怒、心悸

咖啡因本來會讓神經系統亢奮，本身有心悸狀況，或容易焦慮的人，更要控制咖啡因攝取量。

#提神效果不如預期

不少人習慣喝咖啡來提神，營養師夏子雯提醒，若是長時間喝含咖啡因飲品，身體容易會有耐受性問題，越想提振精神，小心喝大量反而效果卻越差。

#影響消化

夏子雯指出，咖啡因會刺激胃酸分泌，如果在空腹狀態下飲用，會刺激腸胃蠕動，飲用適量，可以幫助腸道乳蠕動，但原本就有胃腸問題困擾的人，過量咖啡因可能會引起腹痛、腹瀉，或潰瘍狀況。

#讓人口渴

咖啡雖是飲料但不能替代水，咖啡因是一種利尿劑，會影響腎臟過濾血液時重新吸收水分的能力，從而導致排尿量增加；而且代謝咖啡因時會連帶著體內鈣、鎂等礦物質會一同流失，長期下來容易影響到骨密度。

上述所說的咖啡因除了咖啡以外，營養師也補充，像是巧克力、茶、可樂和提神飲料也都含有咖啡因，記得要適量攝取，咖啡則以一天一杯中大杯為限。