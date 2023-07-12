「神力女超人」側胸輪廓全都露　火辣裝扮強壓「芭比」風頭

▲蓋兒加朵穿JW ANDERSON早春洋裝搭AUPEN包，出席電影《Barbie芭比》洛杉磯首映會。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

真人版電影《Barbie芭比》將於7月20日上映，主角瑪格羅比（Margot Robbie）與萊恩葛斯林（Ryan Gosling）近期馬不停蹄展開全球宣傳活動，每一場還邀請嘉賓助陣，洛杉磯首映當天受邀的「神力女超人」蓋兒加朵（Gal Gadot），差點搶走女主角風采，因為她穿設計師品牌JW ANDERSON早春條紋洋裝，一側身美胸輪廓全都露，火辣指數破表。

▲蓋兒加朵開心比出YA手勢，側邊美胸輪廓全都露。（圖／路透社）

蓋兒加朵所穿的JW ANDERSON條紋洋裝，短裙以立體剪裁已夠吸睛，未料上身設計藏有性感玄機，讓蓋兒加朵側身比YA手勢時，顯露胸部側緣，不過她做足安全措施，且充滿自信，毫不扭捏大方展現窈窕身材，配上陽光般的笑容，被網友大讚美極了。她看完片後則稱讚格羅比與萊恩葛斯林演出精彩，恭喜他們創作出如此繽紛、有趣又傳達重要訊息的電影。

▲瑪格羅比（右）穿著Valentino特別訂製的圓點裝搭配亮黃包，與萊恩葛斯林在洛杉磯宣傳新電影。（圖／路透社）

主演電影《Barbie芭比》並帶起芭比穿搭風潮的瑪格羅比，則在洛杉磯宣傳時穿著Valentino以古董衣為靈感為她訂製的白色圓點桃紅裝，胸前交叉設計讓她露出緊實腹肌，配上亮黃色的Valentino包顯得青春洋溢，與前來助陣的蓋兒加朵都成功展現「健康美」。