絕美De Beers珠寶下午茶文華東方登場　花園饗宴吃得到魚子醬

▲De Beers Jewellers與台北文華東方酒店青隅「夏日美鑽花園」聯名下午茶，此為文華魚子醬下午茶，每套4,280元+10%。（圖／De Beers提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

炎炎夏日讓人對戶外活動為之卻步，不如約姊妹淘到飯店喝下午茶吧！珠寶品牌De Beers Jewellers與台北文華東方酒店「青隅」合作，即起至8月20日推出期間限定「夏日美鑽花園」聯名下午茶，以品牌經典珠寶Enchanted Lotus與Portraits of Nature butterfly兩大系列為靈感，創作視覺、味覺都美妙的英式下午茶，不僅融入精巧美味的鹹、甜點，還可品嘗到頂級魚子醬。





▲De Beers Jewellers與台北文華東方酒店青隅「夏日美鑽花園」聯名的經典下午茶，每套1,580元+10%。

De Beers與文華東方酒店合作的夏日美鑽花園下午茶，共有3種套餐選擇，分別為經典下午茶、香檳下午茶、文華魚子醬下午茶，文華東方酒店行政西點主廚趙崇曦巧妙將De Beers招牌Enchanted Lotus系列的蓮花圖案與Portraits of Nature butterfly蝴蝶元素融入點心設計中，呈現太妃果仁糖椰棗蛋糕、英式早餐茶奶油酥餅、水果蛋糕、紅橙香草奶霜布丁與香檳慕斯蛋糕等繽紛可口甜點，搭配的鹹點則有花園意象的龍蝦春捲、海苔煙燻鮭魚、黑松露雞肉麵包等，整體設計讓人彷彿置身於優雅花園享受午茶盛宴。





▲「夏日美鑽花園」聯名下午茶小點靈感源自De Beers Enchanted Lotus系列珠寶。

呼應夏日活力氣息，De Beers同時發表Enchanted Lotus綠色琺瑯珠寶，以18K金搭配靈感源自英國倫敦著名Harrods哈洛德百貨的代表色--綠色琺瑯，打造鑽石圓牌吊墜與鑽石手鍊，圓牌上密釘鑲鑽線條勾勒出蓮花花瓣造型，圖案中央則是一顆明亮式鑽石，單戴或與其他系列不同色彩款式疊搭都出色。





▲模特兒佩戴De Beers全新Enchanted Lotus 18K黃金與綠色琺瑯鑽石圓牌吊墜項鍊80,000元，手鍊77,000元。

精品龍頭LV（Louis Vuitton，路易威登）今夏則將位於法國蔚藍海岸度假勝地聖特羅佩小鎮的White 1921 Hotel Saint-Tropez餐廳，交給米其林星級廚師Arnaud Donckele和糕點師Maxime Frédéric管理，兩人為此合作特別設計地中海風味佳餚，從下午3時起可在此享用巧克力棒、雪酪、印著LV Monogram圖案的點心，晚餐則使用當地捕捉的海鮮、當日現採的蔬果展開風味之旅，配上LV精緻餐瓷與布置，讓人感受到品牌極致講究的生活品味。





▲LV今夏將位於法國蔚藍海岸的White 1921 Hotel Saint-Tropez餐廳，交給米其林星級廚師Arnaud Donckele和糕點師Maxime Frédéric管理。（圖／LV提供，以下同）





▲兩位大廚合作無間創作美味的海鮮料理與甜點。

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