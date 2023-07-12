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韓韶禧變「好奇寶寶」狂摸珠寶　小露纖腰配魔術方塊項鍊漾童心

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▲▼ Boucheron 韓韶禧 。（圖／公關照）

▲韓韶禧（左二）以Boucheron全球品牌大使身分出席於巴黎舉辦的Carte Blanche, More is More高級珠寶發表會。（圖／Boucheron提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

以韓劇《夫婦的世界》小三角色走紅、被封為「最強小三」的女星韓韶禧，後續接演《無法抗拒的他》、《以吾之名》等話題影集，人氣飆升，獲得時尚圈關注，今年成為法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）全球品牌大使，近期她飛往巴黎參加Carte Blanche, More is More高級珠寶系列發表活動，親眼見到背離尺寸、造型瘋狂又充滿歡樂的嶄新設計，她化身為「好奇寶寶」，不僅看得認真直盯著大件作品，還忍不住摸一摸模特兒頭上的髮飾珠寶、手腕上的巨型沙弗萊石手鐲，感受品牌的精湛工藝與大膽創意。

▲▼ Boucheron 韓韶禧 。（圖／公關照）

▲韓韶禧對於模特兒佩戴的蝴蝶結珠寶髮飾相當好奇。

韓韶禧在Boucheron國際性活動初登場，選穿極簡的黑色兩截式服裝，小露纖腰曲線，將焦點全留給了身上穿搭的珠寶，她戴上品牌標誌性的Quatre Classique系列手鐲、耳環和戒指外，同時搭配Carte Blanche, More is More高級珠寶系列以鋁和白金製成、鑲嵌鑽石、灰色尖晶石、粉紅藍寶石與珍珠母貝的SOLVE ME項鍊，此款由立方體構成的項鍊靈感源自魔術方塊，饒富童趣。

▲▼ Boucheron 韓韶禧 。（圖／公關照）

▲韓韶禧佩戴Boucheron Carte Blanche, More is More系列的「SOLVE ME」主題項鍊，鑲有鑽石、灰色尖晶石、粉紅藍寶石與珍珠母貝。

▲▼ Boucheron 韓韶禧 。（圖／公關照）

▲韓韶禧見到Boucheron分量感十足的沙弗萊石手鐲時，忍不住伸手摸摸看。

除了參加Boucheron高級珠寶發表會，韓韶禧也趁這趟巴黎行到處走走逛逛，揭露私下休閒辣妹風穿搭，有平口丹寧連身褲裝、短版衣配迷你牛仔裙與網襪造型，而她斜背的包款則是Dior要價17萬元的Lady D-Joy白色Cannage藤格紋包，洩露她也是Dior品牌之友的身分。

▲▼ 韓韶禧 。（圖／翻攝IG）

▲韓韶禧同時是Dior品牌之友，背著17萬元的Lady D-Joy白色Cannage 藤格紋包款遊巴黎。（圖／翻攝xeesoxee IG）
 

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關鍵字：

韓韶禧, Boucheron, Dior

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