101全台最高吃到飽「饗」7／13開放訂位　菜色曝光

▲將刷新全台吃到飽餐廳天花板的「饗 A Joy」，明開放訂位，7／23對外見客。（圖／翻攝饗 A Joy臉書粉專）

記者蔡惠如／綜合報導

位於台灣地標台北101大樓86樓的「饗A-Joy」，今（7／12）於官網宣布將於7／13上午9點開放訂位，這間「全台最高吃到飽餐廳」，據悉將創下台灣Buffet客單新高價，也引起不少討論，而終於將在7／23正式對外見客，官方臉書粉絲頁也正式公開部分菜色。

饗賓集團在去年拿下台北101高空餐廳86樓經營權，讓這層全台最高的挑高空間樓層有全新氣象，而進駐的果然就是旗下最拿手的Buffet形式，以「饗」單名來呈現這間獨一無二、視野極佳的頂級吃到飽餐廳，預計也將創下台灣該餐飲類型的里程碑。

饗賓今公布開放預訂訊息，將從明上午9點於官網開放訂位，每人需先預付1,000元訂金，可訂位區間為7／23至8／13，每餐期共提供282個座位，目前單人定價尚未公開。在官方粉專已公布部分美食照片，包括牛排、海鮮龍蝦、握壽司、炸物烤串等。

據悉由於該地點位在台北101大樓內，業主也希望能將餐廳融入台灣飲食文化，且101一向是觀光客旅遊熱門景點，也希望透過美食呈現出台灣特色，讓外國民眾能體驗到在地風味，包括裝潢到菜單設計，都會有台灣的元素，從之前饗逐步釋出的影片中，可以窺見除了豪華菜色之外，食材來源更是其講究之處，此外「饗」也將提供調酒選擇。

▲環球購物中心夏天話題餐飲，莫過於橋村炸雞全台首店。（圖／業者提供）

到南韓旅遊首選必朝聖的「橋村炸雞」，在宣布開設台灣首店時，在網路引起話題，如今正式開幕日已經確定，就在8／3開門見客，位置就在環球購物中心板橋車站地下一樓，喜歡吃韓式蜂蜜炸雞的民眾絕對不能錯過！加上近期同地開幕的網購人氣店「抱歉菠蘿」，暑假別忘了在板橋車站樂吃一波。

「橋村炸雞」在全球已開設超過1,300家連鎖分店，橫跨美國、中國、杜拜、泰國、馬來西亞及印尼，台灣首店預計將於8／3正式開幕，內有多款韓式必吃炸雞，且將設有內用座位及外帶服務，其蜂蜜炸雞更是當家必點的招牌，在炸得香脆多汁的炸雞上淋甜甜蜂蜜，多層次的口感絕對讓你吃得超滿足，還有以醬油、黑芝麻與辣椒調和的炸雞口味，帶來多種新口感，炸雞控絕對不能錯過。

而人氣團購夯品「抱歉菠蘿」近期也於板橋車站B1開幕，一開幕即吸引排隊人潮，不同於一般蓬鬆菠蘿麵包，主打被壓扁的特色菠蘿，表皮酥脆配上飽足內餡，三種包餡口味包括鹹香肉鬆、濃厚重乳酪奶香、甜度剛剛好的重可可，甜鹹口味都有，絕對讓你選到喜歡的。