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最獨立星座Top 3 ！　第一名不願成為附屬品，再累也只靠自己

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▲▼星座。（圖／翻攝自TVN IG）

▲「天生獨立星座」Top 3 。（示意圖／翻攝自TVN IG）

記者鮑璿安／台北報導

不喜歡麻煩別人、認為自己來還比較快，這些往往導致個性變得越來越獨立，有些人甚至連談戀愛以後都還改不掉這習慣，完全不依靠他人，以下就從星座角度解析「最獨立星座Top 3 」，全都自己來根本是王者！

Top 3 處女座

處女座就算談戀愛還是習慣把問題留給自己解決，他們認為開口請求另一半的時候，說不定自己都已經搞定了，所以處女根本學不會依賴別人，往往像是女王一般生活，走到哪裡都很有光芒，而且處女也會希望自己的另一半有很強的能力，雙方一起並肩前進，互不干涉對方。

Top 2 摩羯座

摩羯座是決策性很高的星座，一旦內心想什麼就會朝著目標持續前進，不僅不靠他人幫忙，也很習慣從頭到尾獨立思考，甚至有人為摩羯出謀劃策，他們還會覺得很厭煩，就連感情上也是一樣，摩羯不需要另一半時時刻刻圍繞著自己轉，最好是需要彼此的時候再出現就好。

Top 1 水瓶座

水瓶座不願成為他人附屬品，為了保持自己隨心所欲的天性，從來都不喜歡開口求人幫助，寧可自己花時間去解決問題，讓另一半完全派不上用場，他們認為沒有人會更了解自己了，骨子裡有一點逞強在，認為思想獨立、金錢獨立，才能在自己的世界活得好好的，完全不會想跟著步調完全不一致的人在一起，很有自己的處事態度，這點誰都比不上。

► 少根筋星座Top 3 ！　第一名活在自己世界，後知後覺要人提醒

關鍵字：

星座, 運勢, 處女座, 摩羯座, 水瓶座

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