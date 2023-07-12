大台北3間「破萬坪商場」明年底前逛起來！　主打特色一次看

記者蔡惠如／綜合報導

當你覺得台北百貨零售已經夠競爭，可別小看民眾的購物實力，因為從9月起至明年底，大台北地區還有3間破萬坪的全新商場即將開幕，分別是舊名誠品裕隆城的「誠品生活新店」，與信義計畫區幾乎只有一路之隔的「SOGO CITY大巨蛋」，以及位於南港建築氣勢恢弘的「三井南港LaLaport購物中心」，粗略估計共有近10萬坪讓大家慢慢逛！

▲誠品生活新店將有絕美大廳。（圖／誠品提供）

誠品生活新店1.9萬坪，預計9月試營運

位於新店裕隆城的「誠品生活新店」共有1.9萬坪，開幕後將是誠品旗下全台最大分店，之前曝光內部設計圖，可見到大廳以12米巨型圓拱，打造垂直穿透的視覺感，而館內最重要的書店內，還有30米挑高天井，遊走其中可見自然灑落的天光，另有以台灣原生植物打造的「野花園」露台，與緊鄰的7千坪綠湖生態公園相互呼應，以及3處大型的展演空間。

誠品一向藝文為特色，新店內大型展演空間可望成為在地居民的藝術中心，據悉也將引進豐富的美食街陣容，此外自家旗下的餐飲包括聚聚樓等也會進駐。

▲SOGO進駐大巨蛋商場經營，首區最快年底就會開幕。（圖／資料照）

SOGO CITY大巨蛋3.6萬坪，首波預計年底前試營運

位於大巨蛋的SOGO CITY營業面積共有3.6萬坪，是台北市中心最大的購物賣場，位置就介於東區商圈與信義區商圈中間，緊臨松菸文創園區，對面則是國父紀念館，也因爲如此，擁有2個密度超高商圈截然不同的天際線視野，隨著大巨蛋即將啟用，首波位於巨蛋周圍的14間餐廳，也預計將在今年底前試營運。

SOGO CITY首波將開幕的14間餐飲，面積從40坪至200坪不等，將引進10間百貨首店，帶給民眾口目一新的感受，且將結合旁邊松菸文創園區的地貌，營造出寵物友善、親子友善的餐飲場域，另外對應誠品24小時書店，也將以經營「夜經濟」的主題打造時髦餐酒館，讓夜晚的台北人有新去處。

▲三井位於台北南港的LaLaport購物中心，將於2024年正式開幕。（圖／三井提供）

Mitsui Shopping Park LaLaport南港4萬坪，預計2024年開幕

三井不動產近年在台大舉開發，繼LaLaport台中開幕引發熱潮之後，接下來接棒的LaLaport南港也成為最新話題，4萬坪的營業面積規模，將成為大台北最大的購物中心，且交通位置也相當便利，就在文湖線「南港軟體園區站」徒歩1分鐘、板南線南港展覧館站徒歩3分鐘，巨大的玻璃帷幕外觀設計，有類杜拜的氣勢。

三井預計也將拿出自家拿手的招商本領，帶進日本話題商店或店家，並有豐富的娛樂相關設施，其LaLaport購物中心概念就是針對「全客層、滿足一整天需求」打造，此外也以能每天都可以來的場域進行規劃，屆時應能滿足專程來訪的家庭客，以及周邊民眾的需求。