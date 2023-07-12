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出道30年都沒變！松嶋菜菜子50歲狀態不輸橋本環奈簡直逆天

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記者李薇／台北報導　圖／rinanako13 IG

「日劇女王」松嶋菜菜子從1992年出道，演出過多部膾炙人口的戲劇，從《魔女的條件》、《大和拜金女》、《美女或野獸》、《家政婦女王》等等，更是奪得6座日劇學院賞最佳女主角獎，演技備受肯定，最近出演漫畫改編戲劇《獻給國王的無名指》，飾演女主角橋本環奈的婆婆，雖然已經快50歲，但狀態完全不輸24歲橋本環奈，膚況超棒，完全沒有老態，盤點她4關鍵美容秘訣。

▲松嶋菜菜子,橋本環奈,獻給國王的無名指,保養,。（圖／rinanako13 IG）

＃每天攝取足夠水分

人體有70%都是水分構成，也是維持人體細胞機能正常運作的重要關鍵，松嶋菜菜子在過去就曾提到，每天都會攝取3000C.C.的水，充足的水分除了可以幫助代謝身體老廢物質，更能讓肌膚由內水潤澎彈，持續堅持真的會有感飽滿。

▲松嶋菜菜子,橋本環奈,獻給國王的無名指,保養,。（圖／rinanako13 IG）

＃自製味噌

味噌可以說是日本人生活中不可缺少的食材，松嶋菜菜子更是喜歡自己做，搭配生菜一起食用，促進消化，同時味噌也是大豆發酵的成品，裡面富含許多益生菌與酵素，對於維持腸胃道菌叢有很好的幫助，腸胃健康，人體就會比較輕盈、有精神、不顯老。

▲松嶋菜菜子,橋本環奈,獻給國王的無名指,保養,。（圖／rinanako13 IG）

＃睡足7小時

雖然工作是藝人又是兩個女兒的媽媽，生活相當忙碌，但松嶋菜菜子盡量都會讓自己睡滿7小時，搭配睡前進行伸展運動，讓身心靈跟著放鬆，可以更好的進入深度睡眠，而足夠的時間也能讓肌膚擁有更好的修護。

▲松嶋菜菜子,橋本環奈,獻給國王的無名指,保養,。（圖／rinanako13 IG）

＃精簡保濕

很多人都覺得要逆齡，一定是瓶瓶罐罐抹得足夠充分，但松嶋菜菜子卻不這樣認為，她覺得過度保養會讓肌膚產生負擔，所以會按照不同的狀況與時節，使用適合的精華液或是乳霜，精簡保養步驟，減少層層堆疊。

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關鍵字：

松嶋菜菜子, 橋本環奈, 獻給國王的無名指, 保養

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