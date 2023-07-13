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爆款「原子小金剛紅靴」推出醜鞋版！亮眼黃＋放大洞洞超吸睛

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文／美人圈

大寫的浮誇！美國創意團隊MSCHF繼上回推出「原子小金剛紅靴」，在各大社群上掀起熱烈討論，更讓明星、時尚迷們購入成為穿搭的時髦單品，這次宣布與知名洞洞鞋品牌CROCS聯手亮相「洞洞大黃靴」，將亮眼的黃靴注入洞洞鞋的精髓，再度引起大家關注。

▲洞洞鞋 。（圖／翻攝自IG）

▲MSCHFｘCROCS聯手推出「洞洞大黃靴」。（圖／IG@CROCS，下同）

CROCS洞洞鞋在紅什麼？

CROCS洞洞鞋曾被認為是最醜的拖鞋，而近幾年隨著明星私服穿搭大量出現，引發了洞洞鞋潮流！光是基本鞋款就有五顏六色能選擇，還推出增高款、高跟鞋款等，更特別的是有各式各樣可愛鞋扣，可以自行DIY放在鞋身洞洞上，讓大家能製作出獨一無二的洞洞鞋，因此深受年輕人喜愛，就連BLACKPINK Jisoo和金世正的IG貼文中都能見到洞洞鞋的身影。

▲洞洞鞋 。（圖／翻攝自IG）

▲韓星私服中很常出現洞洞鞋穿搭。（圖／IG@Jisoo、clean_0828）

MSCHFｘCROCS聯手推出「洞洞大黃靴」

來自愛沙尼亞的饒舌歌手兼藝術家TOMM¥ €A$H搶先把MSCHFｘCROCS「洞洞大黃靴」穿在腳上！黃靴的設計同樣以「原子小金剛紅靴」樣貌打造，並在鞋面加上多個洞洞、鞋後方加入跟帶，搞創意的同時又完美還原CROCS經典鞋款，真的超吸睛，立馬讓時尚迷們直喊：「好想擁有！」。

▲洞洞鞋 。（圖／翻攝自IG）▲洞洞鞋 。（圖／翻攝自IG）

目前CROCS x MSCHF「Big Yellow Boots」還不確定是否會販售，最新資訊美人圈會隨時更新，各為時尚迷們千萬別錯過。

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, CROCS, MSCHF, 洞洞鞋

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