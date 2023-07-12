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極簡控愛牌Peter Wu合作東京工坊！「水洗亞麻丹寧」打造超舒適著裝感受

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▲peter wu 。（圖／品牌提供）

▲旅法台灣設計師吳昕威peter wu同名品牌躍升極簡控愛牌。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

旅法台灣設計師吳昕威peter wu所創立的同名品牌，近年來不斷在工藝和細節上突破，本次與日本東京工坊 Atelier 16H25M合作帶來水洗亞麻丹寧系列，打造雙面穿two-way工作襯衫、丹寧連身褲裝，在舒適和時髦感中取得最佳平衡！

▲peter wu 。（圖／品牌提供）

▲水洗亞麻丹寧系列以幾乎不可視的接縫細節向面料致敬。（圖／品牌提供）

▲peter wu 。（圖／品牌提供）

▲peter wu 。（圖／品牌提供）

▲peter wu SS23 two-way 工作襯衫墨沙色； 連身褲。（圖／品牌提供）

極簡控所喜愛的品牌peter wu，過去為大眾提供了許多無性別的工裝單品，本季攜手日本兒島和東京的工坊Atelier 16H25M開啟新篇章，催生全新水洗亞麻丹寧織料，融合peter wu標誌性廓形，經典two-way工作襯衫加入了雙面翻穿機能；一側以幾乎不可視的接縫細節向水洗亞麻布面料致敬，另一面則以純棉包邊細節，凸顯製作工藝及服裝與身體的關係。

▲peter wu 。（圖／品牌提供）

▲peter wu 。（圖／品牌提供）

▲品牌與日本兒島和東京的工坊Atelier 16H25M的合作細節。（圖／品牌提供）

各種丹寧連身衣、工作外套與褲裝，以休閒筆觸詮釋工作場合搭配，充分擁抱舒適和自信的氛圍。品牌也同步公開本系列工作照，與時尚迷一同參與製作過程乃至於布料的選擇，感受到別出心裁的設計與工藝。

▲▼M05CH1N0 JEANS 。（圖／品牌提供）

▲▼M05CH1N0 JEANS 。（圖／品牌提供）

▲每件M05CH1N0牛仔褲單品都將擁有定制鉚釘和弧線特徵 。（圖／品牌提供）

丹寧的運用廣泛，MOSCHINO日前就首度推出「M05CH1N0 JEANS」系列，藉此機會對1986年品牌創始人Franco Moschino推出的Moschino JEANS系列重新詮釋，Jeremy Scott更表達他對此系列的強烈支持，「相信我，你不會希望任何人擋在你和M05CH1N0 JEANS之間」。Jeremy 天馬行空的設計語彙也沒少，以不對稱歪斜領口、縫線外露和口袋反穿體現了反叛精神，每件M05CH1N0牛仔褲單品都將擁有定制鉚釘和弧線特徵，並點綴上「M05CH1N0 JEANS」標示，讓Logo愛好者得到滿足。

關鍵字：

Peter wu, 春夏, 吳昕威

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