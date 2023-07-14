熱搜「韓劇」TOP 10出爐！俊昊潤娥CP只有第二名、冠軍後勁十足

文／美人圈
強檔韓劇不斷來襲，不僅Netflix《歡迎來到王之國》收視亮眼，金泰梨主演的《惡鬼》也以爆棚口碑突出重圍，而六月韓劇「搜尋度」TOP 10榜單也隨之出爐，《偶然遇見的你》第七、申惠善《今生也請多指教》登第四、金泰熙&林智妍《有院子的家》成第三，而冠軍竟打敗俊昊&潤娥《歡迎來到王之國》，正是黑馬劇《惡鬼》！
六月韓劇「搜尋度」榜單
TOP 10：《有利的詐欺》金東旭、千玗嬉
《有利的詐欺》由《日與夜》、《流星》導演李秀賢與新人編劇韓宇周合作打造，千玗嬉、金東旭、尹博、朴素珍擔綱主演，劇情講述無法感同身受的詐騙犯，和過度感同身受的律師，兩個完全不同的人，向絕對的惡展開刺激的共助復仇的故事。
▲《有利的詐欺》是近期口碑表現亮眼的一大佳劇。（圖／Friday《有利的詐欺》劇照）
《有利的詐欺》是近期口碑表現亮眼的一大佳劇，該劇題材新穎，以詐欺手法講述「以惡制惡」的爽快故事，整部劇不僅劇情緊湊精彩，還笑點十足，角色設定也相當鮮明立體，讓該劇自首播就收獲不少好評，整部劇讓人看了超紓壓！
TOP 9：《真的出現了》白珍熙、安宰賢
《真的出現了！》由《愛情是Beautiful，人生是Wonderful》導演韓俊瑞執導，《你也是人類嗎》趙靜珠編劇合作打造，白珍熙、安宰賢、車珠英、鄭義諸擔綱主演，劇情講述將肚子裡孩子取名為「真的」的未婚準媽媽，與一名不婚主義者簽下「假契約」後，在懷孕、生產、育兒過程中，逐漸團結並互相愛戀的成長故事。
▲《真的出現了！》收視一路維持高水準。（圖／《真的出現了！》劇照）
《真的出現了！》是KBS2自三月起播出的周末連續劇，整體劇情輕鬆又有趣，雖然狗血情節不少，卻讓觀眾看得欲罷不能，收視也是一路維持高水準，而該劇不僅找來睽違已久回歸小螢幕的安宰賢、白珍熙擔綱主演，連憑藉《黑暗榮耀》爆紅的車珠英在劇中也有精彩演出！
TOP 8：《幸福對決》李伊、陳瑞演
《幸福對決》改編自韓國作家周榮河的創作的同名小說，由《我叫金三順》、《有品位的她》導演金允哲執導，小說原作者擔任編劇，李伊、陳瑞演、車藝蓮擔綱主演，劇情講述在SNS上激烈炫耀幸福的母親中，有一個人在充滿疑問的情況下死亡，試圖掩蓋秘密的人和想要解開秘密的人之間展開鬥爭的故事。
▲《幸福對決》整體劇情狗血又精彩。（圖／ENA《幸福對決》劇照）
《幸福對決》是近期口碑表現不俗的復仇劇，整體劇情狗血又精彩，情節環環相扣，懸疑氛圍營造得很足，故事也相當引人入勝，而該劇雖然沒有人氣演員的加持，但無論主配角演技都很出彩，演出極具渲染力，讓該劇因此收獲不少好評，收視也是屢攀新高，雖然整體熱度不高，卻很值得一追！
TOP 7：《偶然遇見的你》金東旭、秦基周
《偶然遇見的你》由《朝鮮浪漫喜劇–綠豆傳》編劇白素妍和姜秀妍導演再次合作打造，金東旭、秦基周、徐智慧、李元鄭擔綱主演，故事講述在1987年被囚禁的兩名男女之間，一個尋找過去連環殺人真相的男人，和一個想要阻止爸爸、媽媽結婚的女人，相互意識到目標連接在一起，展開奇怪而美麗的時間旅行故事。 ▲《偶然遇見的你》不少好評。（圖／Friday《偶然遇見的你》劇照） 《偶然遇見的你》沒有爆棚討論度，卻收獲觀眾不少好評，該劇以「時空穿梭」為故事題材，結合了奇幻、穿越、愛情及懸疑驚悚等元素，劇情明快又精彩，催淚、揪心的情節也不少，情感刻畫很細膩，故事相當引人入勝，整部劇懸疑氛圍也營造得到位，讓觀眾都看了欲罷不能，是近期不容錯過的低熱度好劇啊！ TOP 6：《榴蓮小姐》朴柱美、全盧民 《榴蓮小姐》由曾執導SBS《祕密花園》、《紳士的品格》等多部熱門作品的申宇哲導演，與《結婚作詞離婚作曲》系列作家林成漢合作打造，朴柱美、全盧民、池迎山擔綱主演，劇情講述的是婆婆和兒媳之間破格的愛情故事。 ▲《榴蓮小姐》大尺度情節引起不少話題。（圖／Friday《榴蓮小姐》劇照） 《榴蓮小姐》融合了穿越、鬼神、財閥和亂倫等題材，整部劇集狗血於一身，雖然情節稍嫌誇張，卻讓觀眾看了很上頭，而該劇也因為「媳婦愛上婆婆」的大尺度情節，在韓網引起不少話題，更超越好評不斷的《偶然遇見的你》、《有利的詐欺》等劇，登上六月韓劇搜尋度第六名！ TOP 5：《Numbers：大廈之林的監視者們》金明洙、崔振赫 《Numbers：大廈之林的監視者們》由金明洙、崔振赫、崔民秀、妍雨擔綱主演，劇情講述高中畢業出身的會計師「張浩宇」，面對大型會計師事務所的不正之風，以最不像會計師的方式實現正義的故事。 ▲《Numbers：大廈之林的監視者們》又被稱為「會計師版金裝律師」（圖／Friday《Numbers：大廈之林的監視者們》劇照，下同） 《Numbers：大廈之林的監視者們》是金明洙退伍後的首部新劇作品，也是韓國首部以會計師為主題的劇集，又被稱為「會計師版金裝律師」，該劇首播評價不俗，除了新穎的題材以外，不拖沓的節奏及精彩的劇情，也成功收獲觀眾好評，可望後續收視看漲！ TOP 4：《今生也請多指教》申惠善、安普賢 《今生也請多指教》由申惠善、安普賢主演，劇情講述每次轉世都會記得前世的女主人公，在第18次轉世為「尹珠媛」時，遇上了真愛「文瑞夏」，不久後卻在一場意外車禍中死亡，後來她轉世為「潘知音」，開啟了第19次的人生，並與文瑞夏重逢，展開了一場浪漫愛戀。 ▲《今生也請多指教》由申惠善、安普賢主演。（圖／Netflix《今生也請多指教》劇照，下同） 《今生也請多指教》是申惠善繼《哲仁王后》後，時隔三年的新劇作品，不僅故事題材新穎，角色設定鮮明，畫面唯美又氛圍感十足，有笑有淚的劇情也收獲不少好評，而申惠善、安普賢精彩演技也受到觀眾一致讚賞，角色詮釋得相當到位，情緒也極具渲染力，搭上引人入勝的劇情，讓觀眾都看得很是投入！ TOP 3：《有院子的家》金泰希、林智妍 《有院子的家》由《二十五，二十一》導演鄭志賢執導，新人編劇池阿尼創作劇本，金泰希、林智妍、金盛吳、崔載林擔綱主演，劇情講述在擁有醫生丈夫、聰明帥氣的兒子的富足家庭裡，享受著讓人艷羨的完美幸福生活的家庭主婦「文珠蘭」，通過她的懷疑的覺悟，顛覆了「有院子的幸福的家」的價值幻想的故事。 ▲《有院子的家》收視穩定上漲。（圖／愛奇藝《有院子的家》劇照，下同） 《有院子的家》融合了懸疑、驚悚及推理元素，整部劇氛圍營造得很足，劇情推進也相當明快，7月11日已播出大結局，引起觀眾好評如潮，而作為小台ENA的新作，收視從1.195%上升到2.553%的《有院子的家》，也可以說是表現相當亮眼，搜尋度也以第三名高居榜單，可望後續口碑發酵，收視穩定上漲。 TOP 2：《歡迎來到王之國》李俊昊、林潤娥 《歡迎來到王之國》由《妳的倒影》導演林賢旭執導，《殭屍校園》編劇千成日開創，李俊昊、林潤娥擔綱主演，劇情講述無法忍受虛偽微笑的財閥繼承人「具元」，與就算不情願，但因為工作無論何時都得露出微笑的「天嗣朗」，兩人相遇後所展開的羅曼史。 ▲潤娥、俊昊CP感爆棚。（圖／Netflix，下同） 《歡迎來到王之國》以酒店財閥繼承人與員工的社內戀愛為故事主軸，整體劇情輕鬆又有趣，雖然題材不新穎，劇中老梗情節也不少，但俊昊、潤娥的爆棚CP感卻很吸睛，整部劇既養眼又笑點十足，讓觀眾看了很紓壓，越追越上頭！而《歡迎來到王之國》作為近期收視及熱度都很亮眼的劇集，雖然話題度穩居第一，卻與六月搜尋度冠軍寶座擦身而過，相當可惜啊！ TOP 1：《惡鬼》金泰梨、吳正世 《惡鬼》由《皇后的品格》李正林導演執導，《Signal》、《屍戰朝鮮》金銀姬編劇執筆，金泰梨、吳正世、洪慶擔綱主演，該劇講述打開門就有惡鬼存在的另一個世界，被惡鬼纏身的女人「具散影」，和可以看到惡鬼的男人「廉海上」，一起揭開圍繞五種神體的可疑死亡事件的故事。 ▲《惡鬼》首播收下滿滿好評。（圖／Disney+） 《惡鬼》是《信號》、《屍戰朝鮮》金銀姬的最新力作，還找來金泰梨、吳正世等實力派演員擔綱主演，讓該劇開播前就備受看好，首播也收下滿滿好評，而《惡鬼》不僅懸疑、恐怖的氛圍營造得很到位，故事驚悚程度也很高，故事設定充滿新意，劇集質感也堪稱電影等級，整部劇後勁十足，光是前兩集就讓人看得相當過癮，還超越人氣火紅的《歡迎來到王之國》，登頂成為六月韓劇搜尋度冠軍！ 延伸閱讀 身陷爭議卻能演夯劇演員！《魷魚遊戲2》T.O.P遭韓網抵制，他誘拐未成年性交卻無痛復出 2023韓劇男演員「搜尋度」TOP10！朴寶劍第8朴敘俊第6，李到晛第3輸宋仲基，冠軍難超越 網議「顏值超高卻不紅」韓星！李浚赫&高洙顏值TOP卻沒代表作，他憑《星你》成名卻難紅 ※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載
《偶然遇見的你》由《朝鮮浪漫喜劇–綠豆傳》編劇白素妍和姜秀妍導演再次合作打造，金東旭、秦基周、徐智慧、李元鄭擔綱主演，故事講述在1987年被囚禁的兩名男女之間，一個尋找過去連環殺人真相的男人，和一個想要阻止爸爸、媽媽結婚的女人，相互意識到目標連接在一起，展開奇怪而美麗的時間旅行故事。
▲《偶然遇見的你》不少好評。（圖／Friday《偶然遇見的你》劇照）
《偶然遇見的你》沒有爆棚討論度，卻收獲觀眾不少好評，該劇以「時空穿梭」為故事題材，結合了奇幻、穿越、愛情及懸疑驚悚等元素，劇情明快又精彩，催淚、揪心的情節也不少，情感刻畫很細膩，故事相當引人入勝，整部劇懸疑氛圍也營造得到位，讓觀眾都看了欲罷不能，是近期不容錯過的低熱度好劇啊！
TOP 6：《榴蓮小姐》朴柱美、全盧民
《榴蓮小姐》由曾執導SBS《祕密花園》、《紳士的品格》等多部熱門作品的申宇哲導演，與《結婚作詞離婚作曲》系列作家林成漢合作打造，朴柱美、全盧民、池迎山擔綱主演，劇情講述的是婆婆和兒媳之間破格的愛情故事。
▲《榴蓮小姐》大尺度情節引起不少話題。（圖／Friday《榴蓮小姐》劇照）
《榴蓮小姐》融合了穿越、鬼神、財閥和亂倫等題材，整部劇集狗血於一身，雖然情節稍嫌誇張，卻讓觀眾看了很上頭，而該劇也因為「媳婦愛上婆婆」的大尺度情節，在韓網引起不少話題，更超越好評不斷的《偶然遇見的你》、《有利的詐欺》等劇，登上六月韓劇搜尋度第六名！
TOP 5：《Numbers：大廈之林的監視者們》金明洙、崔振赫
《Numbers：大廈之林的監視者們》由金明洙、崔振赫、崔民秀、妍雨擔綱主演，劇情講述高中畢業出身的會計師「張浩宇」，面對大型會計師事務所的不正之風，以最不像會計師的方式實現正義的故事。
▲《Numbers：大廈之林的監視者們》又被稱為「會計師版金裝律師」（圖／Friday《Numbers：大廈之林的監視者們》劇照，下同）
《Numbers：大廈之林的監視者們》是金明洙退伍後的首部新劇作品，也是韓國首部以會計師為主題的劇集，又被稱為「會計師版金裝律師」，該劇首播評價不俗，除了新穎的題材以外，不拖沓的節奏及精彩的劇情，也成功收獲觀眾好評，可望後續收視看漲！
TOP 4：《今生也請多指教》申惠善、安普賢
《今生也請多指教》由申惠善、安普賢主演，劇情講述每次轉世都會記得前世的女主人公，在第18次轉世為「尹珠媛」時，遇上了真愛「文瑞夏」，不久後卻在一場意外車禍中死亡，後來她轉世為「潘知音」，開啟了第19次的人生，並與文瑞夏重逢，展開了一場浪漫愛戀。
▲《今生也請多指教》由申惠善、安普賢主演。（圖／Netflix《今生也請多指教》劇照，下同）
《今生也請多指教》是申惠善繼《哲仁王后》後，時隔三年的新劇作品，不僅故事題材新穎，角色設定鮮明，畫面唯美又氛圍感十足，有笑有淚的劇情也收獲不少好評，而申惠善、安普賢精彩演技也受到觀眾一致讚賞，角色詮釋得相當到位，情緒也極具渲染力，搭上引人入勝的劇情，讓觀眾都看得很是投入！
TOP 3：《有院子的家》金泰希、林智妍
《有院子的家》由《二十五，二十一》導演鄭志賢執導，新人編劇池阿尼創作劇本，金泰希、林智妍、金盛吳、崔載林擔綱主演，劇情講述在擁有醫生丈夫、聰明帥氣的兒子的富足家庭裡，享受著讓人艷羨的完美幸福生活的家庭主婦「文珠蘭」，通過她的懷疑的覺悟，顛覆了「有院子的幸福的家」的價值幻想的故事。
▲《有院子的家》收視穩定上漲。（圖／愛奇藝《有院子的家》劇照，下同）
《有院子的家》融合了懸疑、驚悚及推理元素，整部劇氛圍營造得很足，劇情推進也相當明快，7月11日已播出大結局，引起觀眾好評如潮，而作為小台ENA的新作，收視從1.195%上升到2.553%的《有院子的家》，也可以說是表現相當亮眼，搜尋度也以第三名高居榜單，可望後續口碑發酵，收視穩定上漲。
TOP 2：《歡迎來到王之國》李俊昊、林潤娥
《歡迎來到王之國》由《妳的倒影》導演林賢旭執導，《殭屍校園》編劇千成日開創，李俊昊、林潤娥擔綱主演，劇情講述無法忍受虛偽微笑的財閥繼承人「具元」，與就算不情願，但因為工作無論何時都得露出微笑的「天嗣朗」，兩人相遇後所展開的羅曼史。
▲潤娥、俊昊CP感爆棚。（圖／Netflix，下同）
《歡迎來到王之國》以酒店財閥繼承人與員工的社內戀愛為故事主軸，整體劇情輕鬆又有趣，雖然題材不新穎，劇中老梗情節也不少，但俊昊、潤娥的爆棚CP感卻很吸睛，整部劇既養眼又笑點十足，讓觀眾看了很紓壓，越追越上頭！而《歡迎來到王之國》作為近期收視及熱度都很亮眼的劇集，雖然話題度穩居第一，卻與六月搜尋度冠軍寶座擦身而過，相當可惜啊！
TOP 1：《惡鬼》金泰梨、吳正世
《惡鬼》由《皇后的品格》李正林導演執導，《Signal》、《屍戰朝鮮》金銀姬編劇執筆，金泰梨、吳正世、洪慶擔綱主演，該劇講述打開門就有惡鬼存在的另一個世界，被惡鬼纏身的女人「具散影」，和可以看到惡鬼的男人「廉海上」，一起揭開圍繞五種神體的可疑死亡事件的故事。
▲《惡鬼》首播收下滿滿好評。（圖／Disney+）
《惡鬼》是《信號》、《屍戰朝鮮》金銀姬的最新力作，還找來金泰梨、吳正世等實力派演員擔綱主演，讓該劇開播前就備受看好，首播也收下滿滿好評，而《惡鬼》不僅懸疑、恐怖的氛圍營造得很到位，故事驚悚程度也很高，故事設定充滿新意，劇集質感也堪稱電影等級，整部劇後勁十足，光是前兩集就讓人看得相當過癮，還超越人氣火紅的《歡迎來到王之國》，登頂成為六月韓劇搜尋度冠軍！
延伸閱讀
身陷爭議卻能演夯劇演員！《魷魚遊戲2》T.O.P遭韓網抵制，他誘拐未成年性交卻無痛復出
2023韓劇男演員「搜尋度」TOP10！朴寶劍第8朴敘俊第6，李到晛第3輸宋仲基，冠軍難超越
網議「顏值超高卻不紅」韓星！李浚赫&高洙顏值TOP卻沒代表作，他憑《星你》成名卻難紅
※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載
我想要說....