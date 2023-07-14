熱搜「韓劇」TOP 10出爐！俊昊潤娥CP只有第二名、冠軍後勁十足

文／美人圈

強檔韓劇不斷來襲，不僅Netflix《歡迎來到王之國》收視亮眼，金泰梨主演的《惡鬼》也以爆棚口碑突出重圍，而六月韓劇「搜尋度」TOP 10榜單也隨之出爐，《偶然遇見的你》第七、申惠善《今生也請多指教》登第四、金泰熙&林智妍《有院子的家》成第三，而冠軍竟打敗俊昊&潤娥《歡迎來到王之國》，正是黑馬劇《惡鬼》！

六月韓劇「搜尋度」榜單

TOP 10：《有利的詐欺》金東旭、千玗嬉

《有利的詐欺》由《日與夜》、《流星》導演李秀賢與新人編劇韓宇周合作打造，千玗嬉、金東旭、尹博、朴素珍擔綱主演，劇情講述無法感同身受的詐騙犯，和過度感同身受的律師，兩個完全不同的人，向絕對的惡展開刺激的共助復仇的故事。

▲《有利的詐欺》是近期口碑表現亮眼的一大佳劇。（圖／Friday《有利的詐欺》劇照）

《有利的詐欺》是近期口碑表現亮眼的一大佳劇，該劇題材新穎，以詐欺手法講述「以惡制惡」的爽快故事，整部劇不僅劇情緊湊精彩，還笑點十足，角色設定也相當鮮明立體，讓該劇自首播就收獲不少好評，整部劇讓人看了超紓壓！

TOP 9：《真的出現了》白珍熙、安宰賢

《真的出現了！》由《愛情是Beautiful，人生是Wonderful》導演韓俊瑞執導，《你也是人類嗎》趙靜珠編劇合作打造，白珍熙、安宰賢、車珠英、鄭義諸擔綱主演，劇情講述將肚子裡孩子取名為「真的」的未婚準媽媽，與一名不婚主義者簽下「假契約」後，在懷孕、生產、育兒過程中，逐漸團結並互相愛戀的成長故事。

▲《真的出現了！》收視一路維持高水準。（圖／《真的出現了！》劇照）

《真的出現了！》是KBS2自三月起播出的周末連續劇，整體劇情輕鬆又有趣，雖然狗血情節不少，卻讓觀眾看得欲罷不能，收視也是一路維持高水準，而該劇不僅找來睽違已久回歸小螢幕的安宰賢、白珍熙擔綱主演，連憑藉《黑暗榮耀》爆紅的車珠英在劇中也有精彩演出！

TOP 8：《幸福對決》李伊、陳瑞演

《幸福對決》改編自韓國作家周榮河的創作的同名小說，由《我叫金三順》、《有品位的她》導演金允哲執導，小說原作者擔任編劇，李伊、陳瑞演、車藝蓮擔綱主演，劇情講述在SNS上激烈炫耀幸福的母親中，有一個人在充滿疑問的情況下死亡，試圖掩蓋秘密的人和想要解開秘密的人之間展開鬥爭的故事。

▲《幸福對決》整體劇情狗血又精彩。（圖／ENA《幸福對決》劇照）

《幸福對決》是近期口碑表現不俗的復仇劇，整體劇情狗血又精彩，情節環環相扣，懸疑氛圍營造得很足，故事也相當引人入勝，而該劇雖然沒有人氣演員的加持，但無論主配角演技都很出彩，演出極具渲染力，讓該劇因此收獲不少好評，收視也是屢攀新高，雖然整體熱度不高，卻很值得一追！

TOP 7：《偶然遇見的你》金東旭、秦基周