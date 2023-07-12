炎夏不脫妝就靠美妝蛋！beautyblender推出變色款、J-LIN還有低敏款

▲美妝蛋推陳出新，消費者有多樣化選擇。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

工欲善其事，必須利其器，悶熱的夏季想要底妝更服貼，打底必須要下足功夫，不少女生都熱愛使用美妝蛋上妝，你也跟上這股風潮了嗎？只要把握上妝前沾濕美妝蛋原則，用輕彈方式就可輕鬆上妝。

▲beautyblender 原創美妝變色蛋 一級玩家，690元。

beautyblender祭出變色美妝蛋，以創新溫感染色技術研發製成，常溫下是青草綠，遇熱時則幻化成天空藍，讓原創美妝蛋在水溫的冷熱交替中變換色彩，透過溫水變色的過程，傳達正確的原創美妝蛋用法，提醒美妝迷們每一次使用前先沾溼美妝蛋，使美妝蛋毛細孔吸收水分，膨脹過後的美妝蛋便能輕鬆打造漂亮無瑕妝容，也為上妝過程增添無限趣味！

▲J-LIN 植物降敏系列美妝蛋，4款，各259元。

開架美妝用具J-LIN推出可友善環境的美妝蛋，以植物萃取成分替換化學物質，降低過敏機率。利用植物萃取成分替換製作美妝蛋時需使用到的化學物質，因此類型物質較容易引起敏感肌過敏反應，四款美妝蛋分別為「椰殼、茶籽、玫瑰、桂花」，以每個品項名稱當中的植物，作為交換化學成分的原料，利用天然植物萃取成分的特性，提升美妝蛋觸感較止滑，在利用液態底妝用品時能在輕輕拍打時產生高服貼效果。