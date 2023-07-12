fb ig video ETtoday search mobile

七夕送禮攻略！性感發電機、表白情詩躍上香水　沒有女孩能抗拒

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

七夕情人節即將在下個月登場，不想臨時抱佛腳，以免買不到想要的單品，當然要先提前準備起來，以下就盤點多款情人節推出的限定單品，身為最貼心的男友、或是想要擺脫單身，直接攻略這篇就對。

＃Acqua di Parma 山谷中的鈴蘭情人節限定版，100ml、售價9100元

▲Acqua di Parma,YSL,Dior,七夕,情人節,。（圖／品牌提供）

▲Acqua di Parma,YSL,Dior,七夕,情人節,。（圖／品牌提供）

鈴蘭在法國有「擁有幸福」的寓意，更是象徵著純潔的愛情，義大利頂級香氛Acqua di Parma在七夕就以此作為敲響愛情的鐘聲，推出限定版香水，明亮柑橘調讓人宛如置身在一片陽光普照的鈴蘭花海，白色細緻花香伴隨著茉莉、木蘭和天竺葵創造馥郁嗅覺，擁有被花朵簇擁的浪漫戀愛氛圍，包裝設計更是以金色手寫筆觸，「我知道這就是一見鍾情的愛」，用金色火漆封蠟包裹黑色信件，訴說最甜蜜的愛語，每一個細節都充滿濃濃情意。

＃YSL 慾望巴黎淡香精 愛戀版，50ml、售價4750元

▲Acqua di Parma,YSL,Dior,七夕,情人節,。（圖／品牌提供）

▲Acqua di Parma,YSL,Dior,七夕,情人節,。（圖／品牌提供）

最懂得撩撥女孩性感神經的YSL，在今年七夕以隨心鎖慾為主題，再度成為「性感發電機」，超火辣桃紅色愛心鎖釦禮盒，只要單筆消費滿1萬元（含任一香水）就可以擁有，再贈心型化妝包；當然首推的就是專為2023年七夕設計的慾望巴黎淡香精愛戀版，柔美香甜的氣息噴上瞬間馬上年輕10歲，直接掌握所有異性嗅覺，讓人難以忘懷，精緻緞帶設計用金色鎖釦封存每一絲曖昧能量，想追女、想脫單，首選它準沒錯。

＃Dior MISS DIOR花漾迪奧BOBBY限量復刻版，90ml、售價28000元

▲Acqua di Parma,YSL,Dior,七夕,情人節,。（圖／品牌提供）

1952年聖誕節DIOR首度以「現代時尚之父」迪奧先生愛犬BOBBY設計出香水，2023年再度經典復刻回歸，極致珍稀的高訂珍藏版，由設計師Maria Grazia Chiuri親手設計MISS DIOR繁花刺繡圍巾，搭配全亞洲最熱賣的MISS DIOR花漾迪奧淡香水，每一瓶都是由工匠耗費15個小時，手工打磨、霧化製作而成，栩栩如生的俏皮瓶身，每一支都有專屬編碼，顯露出其不凡身價。

►你是花心的人嗎？1秒超準抓到你的外遇對象會是誰

►太閃了！孫藝真回國穿搭隱藏小巧思　隔空想念玄彬網友要瞎了

►COSTCO夏季必買10大保養單品！CP值超高、每樣都不踩雷

關鍵字：

Acqua di Parma, YSL, Dior, 七夕, 情人節

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

ET Fashion

推薦閱讀

蔡依林「呸姐氣勢」狂開！42歲超緊緻臉蛋駕馭黑紗披風太帥氣

蔡依林「呸姐氣勢」狂開！42歲超緊緻臉蛋駕馭黑紗披風太帥氣

挑戰機場最辣！張員瑛大露173cm長腿太狂　腳踩3萬拖鞋隔空尬Jisoo

挑戰機場最辣！張員瑛大露173cm長腿太狂　腳踩3萬拖鞋隔空尬Jisoo

43歲張柏芝性感雙溝太誘人！457萬美蛇爬上身，簡直美得不像人

43歲張柏芝性感雙溝太誘人！457萬美蛇爬上身，簡直美得不像人

范冰冰女王氣場爆棚！復古女伶、性感漁網裙大秀長腿，法國高訂周殺出血路 Jisoo趕飛機穿2萬3的人字拖好奢華！整雙義大利製作的旗艦鞋款 落髮、油膩問題不斷？5大養護關鍵：頭皮也需健檢、對症養護更高效 秒速搞定底妝、遮瑕的「作弊氣墊」　讓妳10分鐘就能完妝變辣妹！ 「少女製造機」一秒擁有澎澎美唇　絕美蜜桃高潮色上市就將缺貨快搶 少根筋星座Top 3 ！　第一名活在自己世界，後知後覺要人提醒 你可能天天都在做！7個「浪費時間的壞習慣」，讓你離目標越來越遠

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面