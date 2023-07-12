七夕送禮攻略！性感發電機、表白情詩躍上香水　沒有女孩能抗拒

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

七夕情人節即將在下個月登場，不想臨時抱佛腳，以免買不到想要的單品，當然要先提前準備起來，以下就盤點多款情人節推出的限定單品，身為最貼心的男友、或是想要擺脫單身，直接攻略這篇就對。

＃Acqua di Parma 山谷中的鈴蘭情人節限定版，100ml、售價9100元

鈴蘭在法國有「擁有幸福」的寓意，更是象徵著純潔的愛情，義大利頂級香氛Acqua di Parma在七夕就以此作為敲響愛情的鐘聲，推出限定版香水，明亮柑橘調讓人宛如置身在一片陽光普照的鈴蘭花海，白色細緻花香伴隨著茉莉、木蘭和天竺葵創造馥郁嗅覺，擁有被花朵簇擁的浪漫戀愛氛圍，包裝設計更是以金色手寫筆觸，「我知道這就是一見鍾情的愛」，用金色火漆封蠟包裹黑色信件，訴說最甜蜜的愛語，每一個細節都充滿濃濃情意。

＃YSL 慾望巴黎淡香精 愛戀版，50ml、售價4750元

最懂得撩撥女孩性感神經的YSL，在今年七夕以隨心鎖慾為主題，再度成為「性感發電機」，超火辣桃紅色愛心鎖釦禮盒，只要單筆消費滿1萬元（含任一香水）就可以擁有，再贈心型化妝包；當然首推的就是專為2023年七夕設計的慾望巴黎淡香精愛戀版，柔美香甜的氣息噴上瞬間馬上年輕10歲，直接掌握所有異性嗅覺，讓人難以忘懷，精緻緞帶設計用金色鎖釦封存每一絲曖昧能量，想追女、想脫單，首選它準沒錯。

＃Dior MISS DIOR花漾迪奧BOBBY限量復刻版，90ml、售價28000元

1952年聖誕節DIOR首度以「現代時尚之父」迪奧先生愛犬BOBBY設計出香水，2023年再度經典復刻回歸，極致珍稀的高訂珍藏版，由設計師Maria Grazia Chiuri親手設計MISS DIOR繁花刺繡圍巾，搭配全亞洲最熱賣的MISS DIOR花漾迪奧淡香水，每一瓶都是由工匠耗費15個小時，手工打磨、霧化製作而成，栩栩如生的俏皮瓶身，每一支都有專屬編碼，顯露出其不凡身價。