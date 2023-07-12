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屏東「檸檬海鹽磚」秒做檸檬水　RedBull蜜桃草莓甜過炎夏

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▲夏日解渴新飲。（圖／各業者提供）

▲夏日解渴新飲。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

三伏天夏日熱浪即將開始，屏東九如飲品品牌「檸檬大叔」推出旗下海鹽檸檬磚新品，像果凍般小包裝，只要倒入杯內加水，秒變解渴檸檬飲，好攜帶隨時都能來上一杯；能量飲料RedBull繼火龍果成為常賣商品後，再推出「蜜桃草莓」風味，搭配沁涼氣泡，也很適合夏日解渴。

▲夏日解渴新飲。（圖／各業者提供）

檸檬大叔新品「海鹽檸檬磚」，採用屏東九如整顆優利卡檸檬，連皮帶籽壓榨、留住整顆檸檬的營養之餘，更加上了微鹹的海鹽，為檸檬磚增添風味。夏日期間運動或流汗，適時補充流失的鹽分也很可以，小小一顆隨身攜帶超方便。

▲夏日解渴新飲。（圖／各業者提供）

「海鹽檸檬磚」可搭配氣泡水或直接加水，也能加入寒天、仙草等解熱小物來增加口感，，晚上想要小酌，也能使用海鹽檸檬磚搭配柳橙汁，加入龍舌蘭酒就是一杯鹽口風味的經典瑪格麗特，下班需要紓壓，1分鐘馬上搞定，新品上市特價340元起。

▲夏日解渴新飲。（圖／各業者提供）

▲夏日解渴新飲。（圖／各業者提供）

能量飲料RedBull針對夏季，推出新品Red Bull Summer Edition蜜桃草莓風味，要用蜜桃與草莓的酸甜果香、沁涼舒暢的氣泡感，可嘗到蜜桃鮮甜、交織草莓的風味，像是草莓軟糖一般。此外，Red Bull與主打鮮果飲的大苑子手搖飲，聯名推出「Red Bull能量小桃氣」飲品，以葡萄柚汁搭配Red Bull蜜桃草莓風味，淡雅柚香加持更有層次，外觀橘紅漸層也超吸睛。

▲夏日解渴新飲。（圖／各業者提供）

關鍵字：

三伏天, 夏日解渴, 檸檬大叔, 海鹽檸檬磚, RedBull, 蜜桃草莓

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