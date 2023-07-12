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你很容易心動嗎？超準心理測驗發掘你是否動不動就戀愛

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記者李薇／台北報導　圖／小紅書

談戀愛的過程中，總是會有些令人怦然心動的時刻，而你本身是很容易心動的人嗎？《小紅書》爆紅的心理測驗，就可以發現你是否容易感受悸動，輕易陷入幸福的戀愛感。

Q：以下這四個男生，你覺得哪一個會是最帥的？

▲心理測驗,心測,占卜,愛情。（圖／小紅書）

1.易心動指數：100%

你的感情與心思都很細膩，對於生活中的小事情觀察入微，所以一點小小的不同或是別人的動作、肢體語言，都能讓你感受到怦然心動的氛圍，可以說是生活處處都有驚喜，加上你本人又是比較喜歡幻想，所以常常都會編織出一幅巨大藍圖，讓自己陷在裡面。

2.易心動指數：80%

你是屬於很容易感受到他人情緒的人，比方說，看一部愛情劇，你就很能體會男女主角的虐戀情節或是高甜戀愛氛圍，甚至到最後會腦補自己就是故事裡的主人翁，再加上一些想像空間，立刻就會感受到幸福，出現傻笑都是很正常的狀態。

3.易心動指數：40%

整體來說你是一個蠻理智的人，不管是在做人處事上面，還是談戀愛的過程中，常常都缺少了點浪漫與幻想，你覺得字句很難表現當下真實的情緒，也認為自己不可能會輕而易舉的動心，常常先入為主的擋下情緒起伏，讓你很少有悸動的感覺。

4.易心動指數：0%

你對於周遭一切的心動等級是0，很可能是因為你之前受過傷，所以對於任何人的示好或是良善態度，都抱持著比較平常心的理智，而且有時候跟你看太多偶像劇或是戀愛劇情有關，你已經了解太多，所以任何人做出的行為總在預料中，已經難以打動你的心。

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關鍵字：

心理測驗, 心測, 占卜, 愛情

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