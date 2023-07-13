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風・Luxury／千萬元米奇錶藏三問工藝　寶格麗大理石造陀飛輪錶　

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▲▼Only Watch part II 。（圖／公關照）

▲GÉRALD GENTA為Only Watch打造米老鼠慶生圖案的大明火琺瑯跳時逆跳分三問報時腕錶，估價約12,450,000元起。（圖／翻攝Only Watch官網）

記者陳雅韻／台北報導

兩年一度、為肌肉萎縮症的醫學研究籌款的Only Watch慈善拍賣會，今年邁入第10屆，將由佳士得於11月5日於日內瓦舉槌進行拍賣，目前公布的62款獨一無二錶款除了呼應今年官方的繽紛主題色調設計，還有如TAG Heuer、Tudor研發全新機芯共襄盛舉，或是如寶格麗在材質上讓人耳目一新；首度加入此慈善活動的Tiffany & Co.派出石上鳥吸睛，而GÉRALD GENTA則藉由此活動重新出發，有請知名的米老鼠捧著蛋糕慶祝Only Watch第10屆、迪士尼100周年。

▲▼Only Watch part II 。（圖／公關照）

▲GÉRALD GENTA手捧蛋糕的米老鼠圖案與數字採用內填琺瑯工藝完成。（圖／翻攝Only Watch官網）

卡哇伊慶生錶
本屆Only Watch最卡哇伊的錶款非GÉRALD GENTA的米老鼠慶生錶莫屬，但這可不是一只簡單的卡通錶，而是一只象徵製錶最高工藝的跳時逆跳分三問報時腕錶，是品牌今年納入LV（Louis Vuitton，路易威登）製錶廠La Fabrique du Temps旗下後，大張旗鼓的回歸之作，為品牌首款將三問報時與米老鼠逆跳分鐘指示功能結合的腕錶，而可愛的手捧蛋糕米老鼠圖案以大明火內填琺瑯工藝製作，歡樂圖案慶祝迪士尼100周年、Only Watch第10屆、GÉRALD GENTA製作出第一款腕錶50周年。

▲▼Only Watch part II 。（圖／公關照）

▲寶格麗OCTO FINISSIMO TOURBILLON ONLY WATCH大理石版超薄陀飛輪腕錶，估價約5,336,000元起。（圖／寶格麗提供）

大理石超薄錶
寶格麗（BVLGARI）挑戰不可能的任務，竟採用大理石為Only Watch打造獨一無二的OCTO FINISSIMO TOURBILLON大理石版超薄陀飛輪腕錶，所採用的布滿白色紋理的綠色大理石名為Verde Alpi，取自銜接瑞士阿爾卑斯山脈與義大利的天然通道奧斯塔山谷，先由機械處理約0.4至0.5毫米的大理石薄片經過手工打磨與拋光，構成了110個刻面組成的錶殼，面盤也覆上厚度0.6毫米的大理石，而最大的挑戰是細膩的大理石錶帶，僅保留內側表面採用黑色DLC鈦金屬，供歷經190小時才能完成前所未見的大理石錶外觀。

▲▼Only Watch part II 。（圖／公關照）

▲Tiffany石上鳥Only Watch項鍊錶，估價約12,450,000起。（圖／翻攝Only Watch官網）

超奢華項鍊錶
本屆Only Watch出現新面孔Tiffany & Co.，初次參與此慈善活動便一鳴驚人，因為將珠寶傳奇大師Jean Schlumberger於1965年設計的石上鳥經典胸針翻新，搖身一變成為奢華的石上鳥項鍊錶，正面姿態的鳥兒站在逾34克拉海水藍寶色調水晶上，透出雪花鑲嵌超過1克拉美鑽的時分顯示面盤，內載LTM2000手上鍊機芯。

▲▼Only Watch part II 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer Monaco雙追針計時腕錶Only Watch 2023特別版，估價約5,335,000元起。（圖／TAG Heuer提供）

新機芯秀誠意
多數參與Only Watch的品牌，以既有錶款重新設計，但TAG Heuer（泰格豪雅）與Tudor（帝舵表）誠意十足，研發全新機芯獻愛，也為品牌未來走向做出預告。TAG Heuer發表品牌史上第一只雙追針機械計時碼錶Monaco Split-Seconds Chronograph，搭載與Voucher機芯廠合作開發的TH81-00機芯，其錶殼與機芯橋板零件也深具話題性，以高硬度、耐刮的texturised titanium（紋理鈦）材質製作，流露迷人的光澤質感，而雙追針按鈕位於鏤空設計的錶殼左側，與全透明的後底蓋顯露傲人機芯，自動盤外緣則由微繪工藝大師André Martinez手工上Only Watch今年主題色調。

▲▼Only Watch part II 。（圖／公關照）

▲TUDOR PRINCE CHRONOGRAPH ONE 2023年Only Watch腕錶，估價約889,000元起。（圖／帝舵表提供）

而在Only Watch拍賣會戰績輝煌的帝舵表，上一屆推出的Black Bay GMT One以高出估價約80倍的天價拍出，此次為Only Watch創作的TUDOR PRINCE CHRONOGRAPH ONE（帝舵王子計時腕錶一號）因而大受矚目，重新演繹品牌於1976年發佈的首款自動計時腕錶「Big Block」，並突破常用的不鏽鋼或鈦金屬材質，以貴氣的18K金打造，最大亮點是裝載全新原廠研發的自製MT59XX型導柱輪計時機芯，宣告品牌邁向全新里程碑，估價約889,000元起，是否再創高價備受關注。
 

►風・Luxury／Only Watch慈善錶繽紛樂　滾石樂團錶吐舌繞圈好炫目

►布萊德彼特235萬金錶洩巨星品味　江詩丹頓夯錶排隊才買得到

關鍵字：

風Luxury, Only Watch, Gerald Genta, BVLGARI, 寶格麗, TAG Heuer, Tudor, Tiffany

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