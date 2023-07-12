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網爆紅「冷泡冰敷法」步驟超簡單！5分鐘立刻痘痘出油全退散

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記者李薇／台北報導　圖／達志示意圖、品牌提供

夏季很多人都會有肌膚泛紅、出油的問題，整個臉簡直就是「高溫油炸鍋」，油光爆棚、痘痘也瘋長，真的讓人很困擾，網路上最近就出現「冷泡冰敷法」，超強效果立刻洗版社群網站，不僅膚況穩定多了，出油減少、痘痘也跟著消停，當然立刻學起來。

▲Kiehl’s,契爾氏,黛珂,ALBION,IPSA,濕敷,冷泡冰敷法,保養,。（圖／達志示意圖、品牌提供）

【冷泡冰敷法】

1.先找到一個密封效果好的罐子，在裡面放上習慣使用的濕敷化妝棉。

2.把罐子裡面放滿化妝水，至少要淹過化妝棉的用量，並把蓋子密封，放進冰箱冷藏。

▲Kiehl’s,契爾氏,黛珂,ALBION,IPSA,濕敷,冷泡冰敷法,保養,。（圖／達志示意圖、品牌提供）

3.如果肌膚有過度出油或是曬後，都可以立刻拿幾片來濕敷臉部，5分鐘即可達到快速降溫鎮定，簡直專屬涼茶，上妝前使用也能讓妝感更服貼。

【推薦濕敷單品】

＃Kiehl’s 金盞花植物精華化妝水

▲Kiehl’s,契爾氏,黛珂,ALBION,IPSA,濕敷,冷泡冰敷法,保養,。（圖／達志示意圖、品牌提供）

早就是「資深網紅」的金盞花化妝水，沒用過真的不是年輕人，不僅是Kiehl’s熱賣No.1、穩居50年冠軍寶座，舒緩退紅的效果更是超好，痘痘也能立刻安撫，用過都會推！想買先上櫃位做最新的智能膚測，360度全方位了解13項肌膚指標，聰明保養更省錢，而且每月24日更是專屬「24K金」會員日，當日消費好康多更多，買一正貨就能自選2瓶豪華旅行瓶、購買每月主打商品再加碼2瓶、並多贈240點會員點數，簡直超佛系，美肌又能省荷包，秒速Booking下來。

＃ALBION 健康化妝水

▲Kiehl’s,契爾氏,黛珂,ALBION,IPSA,濕敷,冷泡冰敷法,保養,。（圖／達志示意圖、品牌提供）

熱賣將近50年的健康化妝水，在日本早就是美妝大賞拿到手軟的「神級單品」，去年更是進行成分升級，除使用產自北海道有機「北之薏仁」，更萃取北之薏仁的油，增加保濕度與潤澤效果，但膚感完全不黏膩，輕盈爽膚。在7月更是經典的健水月，不僅領先全球在台灣開設線上官方旗艦店，更有超多優惠，註冊會員即贈免運券＋健康化妝水三日份兌換券、完成會員開卡拿200元抵用金、任意金額下單贈淨白美膚三件組，17日至23日更享LINE Points 8%回饋。

＃黛珂 平衡草本精粹露

▲Kiehl’s,契爾氏,黛珂,ALBION,IPSA,濕敷,冷泡冰敷法,保養,。（圖／達志示意圖、品牌提供）

提到濕敷絕對不能忽略的黛珂「紫蘇水」平衡草本精粹露，早就是美容圈口耳相傳的口碑好物，更是許多痘痘肌不可缺少的養護步驟，裡面蘊含天然鼠尾草萃取、薰衣草花水、迷迭香葉水等，滿滿草本精華添加，不僅能調理肌膚失衡狀態，療癒的香氣更連身心都跟著照顧到，用過真的會回不去，粗大毛孔、痘痘爆發等困擾一次解決。

＃IPSA 美膚機能液

▲Kiehl’s,契爾氏,黛珂,ALBION,IPSA,濕敷,冷泡冰敷法,保養。（圖／品牌）

暱稱為「流金水」的美膚機能液，在日本也是熱賣超過20年，零酒精、無香精的友善成分，當然最適合敏感型肌膚，內含牡丹根萃取、維他命C跟超級玻尿酸，不僅補水保濕很快速，更可以平衡油脂分泌，而且連瓶蓋都宛如為濕敷所設計，化妝棉捲一捲放進去剛剛好，搭配熱賣的經典化妝棉，吸飽水分直接一片變5薄片，濕敷更有效率，3分鐘就可以有感澎潤。

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關鍵字：

Kiehl’s, 契爾氏, 黛珂, ALBION, IPSA, 濕敷, 冷泡冰敷法, 保養

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