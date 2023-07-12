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營養師：減脂不是戒米飯，而是「控量」，完全不吃會更餓

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▲▼營養師：減脂不是戒澱粉，而是「精緻澱粉」 。（圖／Unsplash）

▲減脂也能吃米飯，一餐以半碗為限。

記者曾怡嘉／台北報導

不少人為了減重，會以花椰米來取代米飯，營養師孫語霙在臉書表示，花椰米實為蔬菜，熱量雖僅是米飯的1/6，但減脂卻未必更有效，一起來了解專家怎麼說。

減重的人幾乎都會少吃澱粉，澱粉吃了讓人有飽足感，但又害怕吃多了會囤積脂肪，於是不少人會使用花椰米來替代米飯和麵食，雖說熱量肯定會更低，但對減脂卻未必有幫助。

營養師孫語霙分享，因花椰米所提供的飽足感是不及米飯的，吃完後的飢餓感來得更快，而且身體是聰明且頑固的，你越不吃澱粉，反而會讓你食慾更高漲，另一方面若是長期澱粉不足，就會分解肌肉來獲得能量，肌肉量一旦不足，體脂肪就更容易囤積。

但是大家都說吃澱粉會胖，該怎麼辦呢？孫語霙表示，吃澱粉會胖其實不夠精確，正確解釋應該是攝取過多精緻澱粉會使體脂肪增加，因此只要做到控制每天的攝取量以及選擇好的澱粉，是可以不用擔心會變胖的，甚至搭配熱量控制，也能達到減脂的效果。

▲▼營養師：減脂不是戒澱粉，而是「精緻澱粉」 。（圖／Unsplash）

▲地瓜就屬於「好的澱粉」，是減脂的好幫手。

她也建議想要減脂的人，每餐不超過2份醣（也就是1/2碗飯＝1碗麵＝1個小型地瓜、馬鈴薯）為原則，同時搭配蔬菜、蛋白質、油脂等食物，增加整體飽足感、讓血糖穩定血糖，飽足感更好。
好的澱粉指的就是未經加工、保留食物原貌的食物，像是以下這些：

#穀類：糙米飯、胚芽米飯、十穀米
#麥類：燕麥、蕎麥、蔾麥、全麥麵條、全麥饅頭、義大利麵
#根莖類：地瓜、馬鈴薯、芋頭、南瓜、山藥
#豆類及果實：紅豆、綠豆、花豆、皇帝豆、栗子、蓮子、菱角

基於上述原則，營養師建議，想要減脂的人澱粉「可以少吃，但不能完全不吃」，所以有沒有必要把米飯列為違禁品，充滿彈性的飲食，對身體健康反而才是好。

關鍵字：

澱粉, 減重, 減脂, 營養師

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