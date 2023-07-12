9m88自曝壓力一來就冒痘！親授抗痘秘訣，睡前讓心平靜也很重要

▲9m88分享保養肌膚技巧。（圖／品牌提供、翻攝自FB/9m88，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

夏季高溫難耐，不少人都會有冒痘的困擾，今（7/12）9m88以品牌大使身分出席保養新品活動，她分享當自己壓力大時，也會在額頭、下巴，甚至背上也會冒痘，除了做好基本清潔外，使用剛剛好的酸類保養，對改善膚況很有幫助。

9m88今出席活動，開心表示一直都是適樂膚鐵粉，以前在美國唸書時，天氣較乾冷，肌膚就會出點狀況，所以曾使用過品牌的保濕系列，用了很喜歡。此次代言敏感肌也適用的油痘粉刺系列，覺得使用起來不會過度刺激，對肌膚容易敏感的她，也是個好的選擇。

她分享，平時保養最注重的就是清潔，但是過度清潔，反而會使肌膚更容易出油，因此剛剛好的清潔，搭配含酸類的精華都能讓角質更新，幫助改善痘痘粉刺困擾。雖說本身不是容易冒痘體質，但只要壓力一來，不只是肌膚，就連頭皮都會出狀況。

她也提到對付痘痘除了使用適合的保養品，自己在吃的方面也會較清淡，避免吃辛辣食物，以免上火，這時就會多喝水和多補充水果，她期許自己一天能夠喝到2500ml的水分，聽起來雖然不難，但必須每天很認真地喝才能達標。

除了以上護膚秘訣，她也大方分享讓心平靜很重要，提醒自己不要帶著煩惱入睡，休息時就要安定思緒，明天要做的事情，就留在明天再說，她透露近來愛上敷玻尿酸面膜補水，睡前也會在雙唇厚敷護唇膏，在冷氣房也不怕太乾。

而身體方面，她也會做好清潔，使用保濕凝膠清爽補水，若背上冒痘也會去找專業皮膚科醫師上酸，就像對待臉部一樣的高規格照顧。