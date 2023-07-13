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別讓痘痘粉刺毀了臉！夏季「抗痘新品」盤點，消除痘痘很有感

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記者曾怡嘉／綜合報導

夏季氣溫破表，在室外無法控制的爆汗、空污與悶了一天的妝容，讓痘痘、粉刺紛紛找上門，這時就需要善選抗痘產品，除了去油以外，別忘了清潔和保濕才是基本之道。

▲▼抗痘盤點。（圖／品牌提供）

▲專科 超微米淨荳卸妝水，230ml，230元。

不但能卸除日常彩妝、毛孔髒污與多餘油脂，還特別添加水楊酸與日本洋甘菊來溫和對抗痘痘粉刺，使肌膚清爽潔淨。

▲▼抗痘盤點。（圖／品牌提供）

▲HAE肌本職 三黃淨痘無瑕精華乳，30ml，750元。

針對發炎痘痘與痘印進行全方位調理， 富含五大高效中醫收斂痘印配方，其中新升級三黃科研精萃，能幫助代謝、清熱、袪濕，改善過度出油並抑制粉刺痘痘生成。

▲▼抗痘盤點。（圖／品牌提供）

▲CeraVe適樂膚 淨膚白泥抗粉痘潔面露，236ml，549元。

2%高濃度水楊酸，針對油痘粉刺肌設計的凝膠泡沫型潔顏產品，可在不破壞肌膚屏障的前題下，去除多餘油脂進而改善痘痘、黑白頭粉刺並緊緻毛孔。

▲▼抗痘盤點。（圖／品牌提供）

▲薇佳 速效抗痘調理潔面乳，100g，580元。

含30%高濃度胺基酸的超晶透泡泡，深層清潔毛孔髒污，溫和洗淨保濕不乾澀；搭配可溫和代謝老廢角質的魚子醬萊姆萃取和柳蘭精萃，調理平衡油脂分泌、並緊實毛孔。

▲▼抗痘盤點。（圖／品牌提供）

▲Aesop 甘菊去瑕敷面膜，60ml，1,350元。

主要成分含可抗發炎的甘菊花苞、用於抗菌益處的茶樹油，並含有優質的天然黏土，以吸附肌膚中的雜質，深層淨化肌膚底層，可改善肌膚瑕疵，緩解表皮的發炎現象，並抑制換季造成的惱人痘痘。

關鍵字：

痘痘粉刺, 夏季, 肌膚困擾

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