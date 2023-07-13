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星冰樂第二杯半價「連續4天」喝起來！　星巴克今起「全天全品項」祭優惠

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▲星巴克買一送一,星冰樂。（圖／業者提供）

▲星巴克第二波「第二杯半價」優惠，也包括星冰樂。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克為響應集團同慶，推出難得少見的周末六日促銷優惠，今（7／13）起至周日連續4天推出「第二杯半價」，且品項涵蓋所有現做飲品，點星冰樂也可以！且限制的門市也大幅減少，周六日出遊到風景區買兩杯也能享優惠唷！

今起進入星巴克第二波優惠，從7／13起至7／16期間，顧客於活動期間內購買兩杯大杯(含)以上相同容量、風味、冰熱飲料，可享第二杯半價。

▲▼ 星巴克買一送一 。（圖／取自官方粉絲團）

第二波優惠跟第一波優惠相比，雖然僅是第二杯半價，但沒有限制優惠時間，等同上午一開門就可享優惠，此外被排除在優惠品項的商品，僅包括罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。意即星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡都在優惠之列，且未提供優惠門市也僅有機場管制區內門市，其他景點、百貨、高鐵站內門市均有提供。

▲怡客、85度C買一送一優惠,星巴克買一送一。（圖／業者提供）

85度C即將在8月邁入第19周年慶，屆時會在月初推出一連串優惠活動，目前針對每周三推出「黑糖珍珠日」，旗下的黑糖珍珠系列在當天均可享第二杯半價優惠，回饋方式是以低價者計，不需購買兩項同品項商品；周五則有中大杯咖啡第二杯半價優惠，限同品項同大小，且目前全品項咖啡為免費升級厚咖啡規格。

關鍵字：

星巴克第二杯半價, 買一送一, 星巴克, 優惠, 85度C

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