記者鮑璿安/台北報導

美國流行天后泰勒絲(Taylor Swift)世界巡迴演唱會「The Eras」掀起旋風,她超強的舞台魅力讓人難以抗拒,就連造型也充滿巧思,這次要來重點介紹其中一款漸層紫色禮服,竟然來自台灣高級訂製服品牌Nicole + Felicia,以層層堆疊的奢華工藝為天后打造逆天氣場!

Taylor Swift 過去就曾穿著過Nicole + Felicia拍攝全新〈Bet You Think About Me〉MV, 雙方合作總能創造精彩舞台,這次於堪薩斯城站穿著Nicole + Felicia為她量身打造的漸層禮服,透過奢華又費時的鑲嵌水鑽工藝,營造出由深紫交接到淡薰衣草紫色的過程,品牌以招牌刺繡工法手工縫製,Taylor Swift穿上這套禮服如披上星河般,華麗綻放出迷人氣場,視覺和聽覺讓人陶醉不已。

Taylor Swift的演唱會就像是她的變裝秀,在獻唱《情人 Lover》時換上Versace連體衣,同樣使用淺粉色、紫色細膩點綴在衣著上,帶有美人魚般的夢幻音調,搭配網襪與Christian Louboutin水鑽長靴投入舞台,形成最美畫面。