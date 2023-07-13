fb ig video ETtoday search mobile

瑪格羅比復刻古董芭比造型　夜晚改當性感女神

>

▲▼電影巴比倫敦宣傳 。（圖／路透社）

▲身穿Gucci綠色西裝的萊恩葛斯林（左）與瑪格羅比現身倫敦宣傳新片《Barbie芭比》。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

真人版電影《Barbie芭比》主角瑪格羅比（Margot Robbie）與萊恩葛斯林（Ryan Gosling）展開世界巡迴，昨腳步前進英國倫敦，兩人不約而同選擇馬卡龍色調服裝亮相，萊恩葛斯林身穿Gucci嫩綠色西裝，而瑪格羅比則完美復刻1960年代芭比娃娃的造型，身穿粉紅禮服甜美吸睛，而到夜晚她變身為性感女神，換上短到不能再短的紅色馬甲式洋裝，盡顯火辣曲線。

▲▼電影巴比倫敦宣傳 。（圖／路透社）

▲瑪格羅比穿Vivienne Westwood粉色禮服搭配Assael珍珠頸鍊的造型源自1960年代的芭比娃娃造型。（圖／路透社）

33歲瑪格羅比近期宣傳電影《Barbie芭比》的造型，堪稱時尚圈「Barbiecore」粉紅風潮的最佳範本，她在倫敦所穿的粉紅禮服出自英國品牌Vivienne Westwood，腰際別著一朵大花垂墜長裙擺，再圍上一圈白色肩飾、戴上Assael珍珠頸鍊，讓芭比藏家們立刻聯想到1960年代的「Enchanted Evening」芭比經典造型；瑪格羅比可不是只有可愛甜美一種形象，晚間她換穿土耳其裔英國設計師DILARA FINDIKOGLU設計的火紅短洋裝，大方展露事業線與修長美腿，再度贏得好評。

▲▼電影巴比倫敦宣傳 。（圖／路透社）

▲瑪格羅比換上土耳其裔英國設計師DILARA FINDIKOGLU 的同名品牌紅色短洋裝，盡顯火辣曲線。（圖／路透社）

同樣演出《Barbie芭比》並獻聲演唱的性感歌姬杜娃黎波（Dua Lipa）也現身，她在洛杉磯首映會時穿Bottega Veneta訂製水鑽連身網狀洋裝因全透視設計，引起正反兩極評論，這回她打「安全牌」，穿上她與設計師Donatella Versace聯手打造 La Vacanza系列的金屬光澤蝴蝶與花卉圖案V領洋裝，以她向來大膽的穿搭而言，實屬「中規中矩」。

▲▼電影巴比倫敦宣傳 。（圖／路透社）

▲杜娃黎波穿著她與Donatella Versace聯手打造La Vacanza 女裝系列洋裝現身倫敦首映會。（圖／路透社）

►「神力女超人」側胸輪廓全都露　火辣裝扮強壓「芭比」風頭

►杜娃黎波水鑽全透洋裝太犯規！辣過真人《芭比》瑪格羅比搶鏡成功

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

ET Fashion

推薦閱讀

韓韶禧變「好奇寶寶」狂摸珠寶　小露纖腰配魔術方塊項鍊漾童心

韓韶禧變「好奇寶寶」狂摸珠寶　小露纖腰配魔術方塊項鍊漾童心

「神力女超人」側胸輪廓全都露　火辣裝扮強壓「芭比」風頭

「神力女超人」側胸輪廓全都露　火辣裝扮強壓「芭比」風頭

珍妮佛安妮斯頓百萬金錶戴牢牢　蕭邦運動錶成造型亮點

珍妮佛安妮斯頓百萬金錶戴牢牢　蕭邦運動錶成造型亮點

布萊德彼特235萬金錶洩巨星品味　江詩丹頓夯錶排隊才買得到 曾珮瑜中門大開辣翻典禮　謝欣穎花花裝突圍 工藤靜香17萬LV行李箱洩巨星身分　蛇珠寶加持秀女神氣勢 林柏宏陽光笑容絕配叢林綠潛水錶　正裝與休閒一只浪琴搞定 Seiko十萬年僅誤差1 秒！　GPS太陽能錶多邊造型更時髦 寶格麗蛇包漾童趣　藝術家出手款款限量 潤娥美背落下鑽石墜女神氣場全開　換兩截露肚裝又變回少女

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面