瑪格羅比復刻古董芭比造型　夜晚改當性感女神

▲身穿Gucci綠色西裝的萊恩葛斯林（左）與瑪格羅比現身倫敦宣傳新片《Barbie芭比》。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

真人版電影《Barbie芭比》主角瑪格羅比（Margot Robbie）與萊恩葛斯林（Ryan Gosling）展開世界巡迴，昨腳步前進英國倫敦，兩人不約而同選擇馬卡龍色調服裝亮相，萊恩葛斯林身穿Gucci嫩綠色西裝，而瑪格羅比則完美復刻1960年代芭比娃娃的造型，身穿粉紅禮服甜美吸睛，而到夜晚她變身為性感女神，換上短到不能再短的紅色馬甲式洋裝，盡顯火辣曲線。

▲瑪格羅比穿Vivienne Westwood粉色禮服搭配Assael珍珠頸鍊的造型源自1960年代的芭比娃娃造型。（圖／路透社）

33歲瑪格羅比近期宣傳電影《Barbie芭比》的造型，堪稱時尚圈「Barbiecore」粉紅風潮的最佳範本，她在倫敦所穿的粉紅禮服出自英國品牌Vivienne Westwood，腰際別著一朵大花垂墜長裙擺，再圍上一圈白色肩飾、戴上Assael珍珠頸鍊，讓芭比藏家們立刻聯想到1960年代的「Enchanted Evening」芭比經典造型；瑪格羅比可不是只有可愛甜美一種形象，晚間她換穿土耳其裔英國設計師DILARA FINDIKOGLU設計的火紅短洋裝，大方展露事業線與修長美腿，再度贏得好評。

▲瑪格羅比換上土耳其裔英國設計師DILARA FINDIKOGLU 的同名品牌紅色短洋裝，盡顯火辣曲線。（圖／路透社）

同樣演出《Barbie芭比》並獻聲演唱的性感歌姬杜娃黎波（Dua Lipa）也現身，她在洛杉磯首映會時穿Bottega Veneta訂製水鑽連身網狀洋裝因全透視設計，引起正反兩極評論，這回她打「安全牌」，穿上她與設計師Donatella Versace聯手打造 La Vacanza系列的金屬光澤蝴蝶與花卉圖案V領洋裝，以她向來大膽的穿搭而言，實屬「中規中矩」。

▲杜娃黎波穿著她與Donatella Versace聯手打造La Vacanza 女裝系列洋裝現身倫敦首映會。（圖／路透社）