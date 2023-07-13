艾美表重返台灣市場　亮色出擊、機械錶不到10萬入手

▲艾美表AIKON自動腕錶限量夏日特別版粉色35mm款，90,300元。（圖／艾美表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

睽違7年，瑞士腕錶品牌艾美表（Maurice Lacroix）重返台灣市場，帶來色彩繽紛、充滿年輕活力，同時結合精密製錶的完整系列錶款。由於近幾年時尚圈運動風盛行，艾美表也以都會休閒風格搶佔市場，且每款錶均可自由拆換錶帶，一只錶便能滿足正裝、晚宴或度假時裝的穿搭，機械錶不到10萬元便能擁有，極具競爭力。





▲艾美表AIKON自動腕錶限量夏日特別版藍色、橘色42mm款，單只88,200元。

今夏艾美表主打款為AIKON系列2023夏日特別版腕錶，圓形錶殼搭配6個爪托、面盤點綴巴黎鉚釘飾紋一直是此系列的招牌元素，此次3種錶殼尺寸腕錶分別換上亮色新裝，35毫米、39毫米錶款均備有粉紅色或藍綠色樣式，大尺寸的42毫米款式則有藍綠色與香橙色選擇，配同色系的橡膠錶帶更亮眼，每一款各限量888只。





▲艾美表AIKON系列Master Grand Date Technicolour腕錶綠色款，321,300元。

AIKON系列更強悍的設計為Master Grand Date Technicolour腕錶，艾美以偏心時分盤搭配小秒盤，另一側則顯示大日期與機芯律動模樣，錶殼為黑色DLC鍍層不鏽鋼，配上藍色、黃色、橙色或綠色面盤，洋溢活潑氣息；品牌同時為熱愛水上運動的品味人士設計LIDIJA LIJIC X奔濤系列S潛水錶，首度推出青銅款，限量500只。





▲艾美表LIDIJA LIJIC X奔濤系列S潛水腕錶青銅款，93,500元。

去年與阿靈基紅牛帆船隊達成長期合作夥伴關係的帝舵表（Tudor），則首度跨足帆船賽事領域，獻出許多「第一次」，創作Pelagos FXD以及Pelagos FXD Chrono兩款錶彰顯雙方緊密合作，第一次的設計包括首度結合高科技碳複合材質、鈦金屬以及不鏽鋼，呼應阿靈基紅牛帆船隊出征美洲盃時所用的單體水翼船AC75船體結構；此外，首次以配備固定式錶帶桿的錶殼搭載計時機芯。兩只特別版腕錶均搭配紅色裝飾的藍色一體式織紋錶帶，底蓋鐫刻阿靈基紅牛帆船隊標誌。





▲帝舵表彰顯與阿靈基紅牛帆船隊的緊密合作關係，推出Pelagos FXD與Pelagos FXD Chrono「阿靈基紅牛帆船隊特別版」腕錶。（圖／帝舵表提供，以下同）





▲帝舵「阿靈基紅牛帆船隊特別版」Pelagos FXD（左）腕錶116,500元，Pelagos FXD Chrono腕錶162,000元。