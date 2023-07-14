台灣珠寶藏家實力品味驚人　逾1.5億Tiffany 石上鳥胸針納為珍藏

▲Schlumberger by Tiffany & Co.全球唯一的石上鳥胸針，主石為逾44克拉銅鋰碧璽，身價超過1.5億元。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

由傳奇珠寶設計師Jean Schlumberger為Tiffany & Co.設計的石上鳥胸針，問世逾半世紀以來，深受珠寶收藏家喜愛，品牌不斷演繹此經典設計，今年推出兩款獨一無二的重量級胸針，分別讓招牌的鳳頭鸚鵡站在總重逾44克拉的銅鋰碧璽，以及超過44克拉的紫水晶上，前者身價超過1.5億元，紫水晶款也身價上千萬元，皆已蒙台灣收藏家珍藏，台灣藏家深厚實力與非凡鑑賞品味可見一斑。





▲主石為44克拉紫水晶的Schlumberger by Tiffany & Co.石上鳥胸針，已獲台灣收藏家珍藏。





▲Schlumberger by Tiffany & Co.石上鳥系列鉑金與18K金項鍊，鑲嵌總重逾32克拉海水藍寶主石項鍊。

兩件被台灣收藏家納入收藏的Schlumberger by Tiffany & Co.石上鳥胸針，在色彩與寶石運用都有新意，價格超過1.5億元的石上鳥胸針首度以珍珠製作小鳥頭部，配上44克拉銅鋰碧璽流露清新風格，另一件紫水晶款色彩較為濃郁，輔以黃鑽展現華美風格；此外，Tiffany還突破傳統，推出以海水藍寶與摩根石打造兩套石上鳥項鍊、耳環、手環、鍊墜與戒指，並第一次發表3款石上鳥腕錶，包括面盤分別鑲嵌海藍寶石與粉紅剛玉，以及一款鑲有藍寶石、祖母綠與藍色托帕石錶款，面盤上的小鳥會隨著佩戴者的動作而旋轉，動感設計令人著迷。



▲Schlumberger by Tiffany & Co.石上鳥系列鉑金與18K金鑲嵌總重逾39克拉摩根石主石鍊墜。





▲Schlumberger by Tiffany & Co.石上鳥腕錶36毫米，面盤漸層鑲嵌藍寶石、祖母綠、藍色托帕石。

鳥兒意象也出現在LV（Louis Vuitton，路易威登）最新的Deep Time高級珠寶系列，當中Flight 飛行主題推出此系列數量最多共15件作品，品牌捕捉鳥兒振翅高飛的那一刻，運用羽毛圖騰構成充滿動感的設計，一條由單獨雕刻的羽毛所製成的項鍊正是最佳代表，呈現略成V字形的翅膀形狀，中央鑲嵌著一顆華美的4.17克拉紅寶石，充滿氣勢。





▲LV Deep Time高級珠寶系列Fight主題羽毛項鍊，中間鑲嵌4.17克拉紅寶石。（圖／LV提供）