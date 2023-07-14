fb ig video ETtoday search mobile

台灣珠寶藏家實力品味驚人　逾1.5億Tiffany 石上鳥胸針納為珍藏

>

▲▼ Tiffany,LV Jewelry 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲Schlumberger by Tiffany & Co.全球唯一的石上鳥胸針，主石為逾44克拉銅鋰碧璽，身價超過1.5億元。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

由傳奇珠寶設計師Jean Schlumberger為Tiffany & Co.設計的石上鳥胸針，問世逾半世紀以來，深受珠寶收藏家喜愛，品牌不斷演繹此經典設計，今年推出兩款獨一無二的重量級胸針，分別讓招牌的鳳頭鸚鵡站在總重逾44克拉的銅鋰碧璽，以及超過44克拉的紫水晶上，前者身價超過1.5億元，紫水晶款也身價上千萬元，皆已蒙台灣收藏家珍藏，台灣藏家深厚實力與非凡鑑賞品味可見一斑。

▲▼ Tiffany,LV Jewelry 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲主石為44克拉紫水晶的Schlumberger by Tiffany & Co.石上鳥胸針，已獲台灣收藏家珍藏。

▲▼ Tiffany,LV Jewelry 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲Schlumberger by Tiffany & Co.石上鳥系列鉑金與18K金項鍊，鑲嵌總重逾32克拉海水藍寶主石項鍊。

兩件被台灣收藏家納入收藏的Schlumberger by Tiffany & Co.石上鳥胸針，在色彩與寶石運用都有新意，價格超過1.5億元的石上鳥胸針首度以珍珠製作小鳥頭部，配上44克拉銅鋰碧璽流露清新風格，另一件紫水晶款色彩較為濃郁，輔以黃鑽展現華美風格；此外，Tiffany還突破傳統，推出以海水藍寶與摩根石打造兩套石上鳥項鍊、耳環、手環、鍊墜與戒指，並第一次發表3款石上鳥腕錶，包括面盤分別鑲嵌海藍寶石與粉紅剛玉，以及一款鑲有藍寶石、祖母綠與藍色托帕石錶款，面盤上的小鳥會隨著佩戴者的動作而旋轉，動感設計令人著迷。

▲▼ Tiffany,LV Jewelry 。（圖／記者陳雅韻攝）
▲Schlumberger by Tiffany & Co.石上鳥系列鉑金與18K金鑲嵌總重逾39克拉摩根石主石鍊墜。

▲▼ Tiffany,LV Jewelry 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲Schlumberger by Tiffany & Co.石上鳥腕錶36毫米，面盤漸層鑲嵌藍寶石、祖母綠、藍色托帕石。

鳥兒意象也出現在LV（Louis Vuitton，路易威登）最新的Deep Time高級珠寶系列，當中Flight 飛行主題推出此系列數量最多共15件作品，品牌捕捉鳥兒振翅高飛的那一刻，運用羽毛圖騰構成充滿動感的設計，一條由單獨雕刻的羽毛所製成的項鍊正是最佳代表，呈現略成V字形的翅膀形狀，中央鑲嵌著一顆華美的4.17克拉紅寶石，充滿氣勢。

▲▼ Tiffany,LV Jewelry 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲LV Deep Time高級珠寶系列Fight主題羽毛項鍊，中間鑲嵌4.17克拉紅寶石。（圖／LV提供）

►Tiffany竟推閃亮手工洋裝！　碧昂絲曲線畢裙裝集合珠寶經典

►潤娥美背落下鑽石墜女神氣場全開　換兩截露肚裝又變回少女

關鍵字：

Tiffany, Tiffany & Co., 石上鳥, LV, Louis Vuitton, 路易威登

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

ET Fashion

推薦閱讀

瑪格羅比復刻古董芭比造型　夜晚改當性感女神

瑪格羅比復刻古董芭比造型　夜晚改當性感女神

瑪格羅比復刻古董芭比造型　夜晚改當性感女神

瑪格羅比復刻古董芭比造型　夜晚改當性感女神

風・Luxury／千萬元米奇錶藏三問工藝　寶格麗大理石造陀飛輪錶　

風・Luxury／千萬元米奇錶藏三問工藝　寶格麗大理石造陀飛輪錶　

韓韶禧變「好奇寶寶」狂摸珠寶　小露纖腰配魔術方塊項鍊漾童心 「神力女超人」側胸輪廓全都露　火辣裝扮強壓「芭比」風頭 珍妮佛安妮斯頓百萬金錶戴牢牢　蕭邦運動錶成造型亮點 布萊德彼特235萬金錶洩巨星品味　江詩丹頓夯錶排隊才買得到 曾珮瑜中門大開辣翻典禮　謝欣穎花花裝突圍 工藤靜香17萬LV行李箱洩巨星身分　蛇珠寶加持秀女神氣勢 林柏宏陽光笑容絕配叢林綠潛水錶　正裝與休閒一只浪琴搞定

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面