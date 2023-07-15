跟著超模Kendall Jenner選比基尼　甜美風、性感風超級生火不撞款

文／美人圈

夏天到了，還在煩惱要穿什麼泳衣嗎？讓我們跟著時尚超模坎達兒珍娜（Kendall Jenner）選比基尼，甜美風、性感風、純欲風、高級度假風通通有！不得不說Kendall真的是泳衣達人，身上的每一套都令人超級生火，還在挑選比基尼的你下面這幾個品牌通通不能錯過！

跟著超模Kendall Jenner選比基尼：

法式小花純欲風

這款來自於Heavy Manners的比基尼，款式較為可愛清純，和夏日氛圍非常符合的小花圖案、帶有純欲風的褶皺設計，適合不敢太大膽的朋友們入手，打造甜美浪漫的少女風！

▲Kendall的比基尼造型一套比一套火辣。（圖／IG@kendalljenner，下同）

▲夏日必備的小花圖案。（圖／Heavy Manners官網）

紅白格子復古少女風

同樣比較可愛的風格，是來自英國品牌Fruity Booty，他們使用回收聚酯布料和永續布料打造環保時尚。紅白格子的拼接帶有復古的氣息，點綴的愛心小釦則增加甜美的俏皮，喜歡復古少女風的朋友們可以入手！

浪漫花紋渡假風

這件比基尼來自於泳衣品牌JANTHEE，秉持著使用義大利高級面料製造，除了Kendall Jenner外，海莉比伯（Hailey Bieber）、 席亞拉（Ciara）等名人也都有上身過。浪漫的印花和特別花紋的設計，帶有漫不經心的性感，出去絕對不會撞款！

▲特別花紋的設計絕對不會撞款。（圖／IG@kendalljenner、janthee）

性感高級風

熱情如火的豔紅，斜肩俐落、性感的設計，這件是來自義大利品牌THE ATTICO的泳裝新系列。特別設計的剪裁更能襯托一股高級感，適合大膽的辣妹們嘗試看看！

針織甜美辣妹風

滿滿夏天氣息的酪梨綠色，配上針織的波浪紋路，顯得更加少女可愛，細繩的設計使這套泳衣有一股野性的性感，卻依然不失甜美。這套是來自Deparel的比基尼，秉持著使用手工製作針織和編織服飾的理念，從Deparel官網上就能看到各種充滿夏天感的編織，細緻的手工、多元的配色，說是最適合海邊的比基尼也不為過！

無論你的身材如何，只要有超模的自信，你就是最美的！遠離身材焦慮，做自己最舒服的樣子，女生們趕緊趁著夏日正式來臨前，找出專屬於你風格的泳衣吧！

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