六月最熱門陸劇TOP 10 　趙露思《偷偷藏不住》才第二、肖戰成為頂流

文／美人圈

六月陸劇有不少頂流明星都帶著作品回歸，像是肖戰《夢中的那片海》、迪麗熱巴《公訴》等正劇題材。暑期檔第一波強檔劇《長風渡》和《偷偷藏不住》，以及意外走熱的黑馬甜寵劇《當我飛奔向你》等，熱度也都很高。近期德塔文影視觀察機構也公布六月陸劇的熱度指數，以下是六月最熱門陸劇TOP 10！《雪鷹領主》第十，《花戎》第八，《長風渡》和《偷偷藏不住》竟都不是冠軍！

六月最熱門陸劇

TOP 10：許凱、古力娜扎《雪鷹領主》

許凱、古力娜扎主演的玄幻古裝劇《雪鷹領主》是2023年第一批暑期檔陸劇，對打《長風渡》和《偷偷藏不住》，然而《雪鷹領主》卻是三部裡熱度最低的。《雪鷹領主》是許凱第一部男頻古裝劇，原著小說很熱門，劇版最大的看點在於許凱和古力娜扎的顏值，兩人男帥女美顏值高，但搭起來卻沒什麼CP火花，演技、劇情評價也不是很好。

▲許凱、古力娜扎主演的玄幻古裝劇《雪鷹領主》。（圖／微博《雪鷹領主》）



《雪鷹領主》講述擁有太古血脈的少年東伯雪鷹，自幼喪父，與弟弟相依為命，為救母捲入正魔爭鬥。期間，雪鷹與神族後裔女子余靖秋相識相戀，兩人成為知心愛人，生死與共。在與魔族雲譎波詭的對抗中，雪鷹英勇無懼，屢入險境。為保護親友，他身中魔毒命懸一線。但在夏族危難之際，他團結師友，守護家園，書寫了一曲迴腸蕩氣的熱血神話，成長為星耀東方的一代雪鷹領主。

TOP 9：陳偉霆、章若楠《照亮你》

今年陸劇有不少消防員題材的甜寵劇，除了這部《照亮你》外，接下來還有楊洋《我的人間煙火》，還有黃景瑜《他從火光中走來》都是類似的題材。整體而言《照亮你》評價不是太好，雖然兩位主角男帥女美，但很多觀眾吐槽劇情太尷尬，且沒有現實感。女主角一直直球追夫，但有些行為被觀眾認為有點過線，因而有一派人認為人設不太討喜。但戀愛戲分是很甜的。

▲《照亮你》評價不是太好。（圖／微博《照亮你》）

《照亮你》劇情講述十年前消防員靳時川在一次地震救援任務中救出女孩徐來，為安撫對方應下「十年之約」。十年後徐來成長為優秀的新聞記者，在市消防救援支隊組建搜救犬隊伍時，以國際訓犬師身分成為隊裡的搜救犬訓導員，與靳時川成為搭檔，上演追愛捕夫的浪漫愛情故事。

TOP 8：鞠婧禕、郭俊辰《花戎》

鞠婧禕這幾年演了一大波小成本古偶劇，默默累積了一批觀眾群，不過鞠婧禕的劇常常被網友說套路都差不多，這次的《花戎》也不例外。《花戎》整體劇情、造型風格，都和鞠婧禕過去的《芸汐傳》、《漂亮書生》、《如意芳霏》、《嘉南傳》差不多，豆瓣開分5.3分。鞠婧禕依舊被說妝容一成不變，如果是喜歡這類甜寵古偶套路的觀眾，應該會喜歡。

▲鞠婧禕主演《花戎》被網評妝容一成不變。（圖／微博《花戎》）

《花戎》講述從小被視為掃把星的少女魏枝，被送入白鷺書院深造。書院中，老師炎越嚴厲之極，把一干錦衣玉食的公子小姐折磨得叫苦不迭。其實炎越乃是上界天君，下凡目的正是為了尋找鳳凰血脈繼承者，殺死鳳凰正是炎越的使命。炎越因天律約束，無法干擾人間之事，卻漸漸對聰慧頑強的魏枝產生了興趣。

TOP 7：周也、侯明昊《護心》