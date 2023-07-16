六月最熱門陸劇TOP 10 　趙露思《偷偷藏不住》才第二、肖戰成為頂流

文／美人圈
六月陸劇有不少頂流明星都帶著作品回歸，像是肖戰《夢中的那片海》、迪麗熱巴《公訴》等正劇題材。暑期檔第一波強檔劇《長風渡》和《偷偷藏不住》，以及意外走熱的黑馬甜寵劇《當我飛奔向你》等，熱度也都很高。近期德塔文影視觀察機構也公布六月陸劇的熱度指數，以下是六月最熱門陸劇TOP 10！《雪鷹領主》第十，《花戎》第八，《長風渡》和《偷偷藏不住》竟都不是冠軍！
六月最熱門陸劇
TOP 10：許凱、古力娜扎《雪鷹領主》
許凱、古力娜扎主演的玄幻古裝劇《雪鷹領主》是2023年第一批暑期檔陸劇，對打《長風渡》和《偷偷藏不住》，然而《雪鷹領主》卻是三部裡熱度最低的。《雪鷹領主》是許凱第一部男頻古裝劇，原著小說很熱門，劇版最大的看點在於許凱和古力娜扎的顏值，兩人男帥女美顏值高，但搭起來卻沒什麼CP火花，演技、劇情評價也不是很好。
▲許凱、古力娜扎主演的玄幻古裝劇《雪鷹領主》。（圖／微博《雪鷹領主》）
《雪鷹領主》講述擁有太古血脈的少年東伯雪鷹，自幼喪父，與弟弟相依為命，為救母捲入正魔爭鬥。期間，雪鷹與神族後裔女子余靖秋相識相戀，兩人成為知心愛人，生死與共。在與魔族雲譎波詭的對抗中，雪鷹英勇無懼，屢入險境。為保護親友，他身中魔毒命懸一線。但在夏族危難之際，他團結師友，守護家園，書寫了一曲迴腸蕩氣的熱血神話，成長為星耀東方的一代雪鷹領主。
TOP 9：陳偉霆、章若楠《照亮你》
今年陸劇有不少消防員題材的甜寵劇，除了這部《照亮你》外，接下來還有楊洋《我的人間煙火》，還有黃景瑜《他從火光中走來》都是類似的題材。整體而言《照亮你》評價不是太好，雖然兩位主角男帥女美，但很多觀眾吐槽劇情太尷尬，且沒有現實感。女主角一直直球追夫，但有些行為被觀眾認為有點過線，因而有一派人認為人設不太討喜。但戀愛戲分是很甜的。
▲《照亮你》評價不是太好。（圖／微博《照亮你》）
《照亮你》劇情講述十年前消防員靳時川在一次地震救援任務中救出女孩徐來，為安撫對方應下「十年之約」。十年後徐來成長為優秀的新聞記者，在市消防救援支隊組建搜救犬隊伍時，以國際訓犬師身分成為隊裡的搜救犬訓導員，與靳時川成為搭檔，上演追愛捕夫的浪漫愛情故事。
TOP 8：鞠婧禕、郭俊辰《花戎》
鞠婧禕這幾年演了一大波小成本古偶劇，默默累積了一批觀眾群，不過鞠婧禕的劇常常被網友說套路都差不多，這次的《花戎》也不例外。《花戎》整體劇情、造型風格，都和鞠婧禕過去的《芸汐傳》、《漂亮書生》、《如意芳霏》、《嘉南傳》差不多，豆瓣開分5.3分。鞠婧禕依舊被說妝容一成不變，如果是喜歡這類甜寵古偶套路的觀眾，應該會喜歡。
▲鞠婧禕主演《花戎》被網評妝容一成不變。（圖／微博《花戎》）
《花戎》講述從小被視為掃把星的少女魏枝，被送入白鷺書院深造。書院中，老師炎越嚴厲之極，把一干錦衣玉食的公子小姐折磨得叫苦不迭。其實炎越乃是上界天君，下凡目的正是為了尋找鳳凰血脈繼承者，殺死鳳凰正是炎越的使命。炎越因天律約束，無法干擾人間之事，卻漸漸對聰慧頑強的魏枝產生了興趣。
TOP 7：周也、侯明昊《護心》
《護心》同為古裝仙俠劇，雖沒能衝出像《長月燼明》的超高熱度，但前期評價不錯，劇情出乎意料地好看！《護心》主角顏值高、演技過關，也有CP火花，可惜後半段卻開高走低。網友都在罵作者兼編劇的九鷺非香，認為她自己把《護心》改崩了。男二加戲、主角人設被改崩，還有編劇的互相罵戰。這之後《護心》的熱度就越來越低，幾乎無人討論了。 ▲《護心》劇情出乎意料地好看。（圖／微博《護心》） 《護心》講述一個玄門修仙少女雁回，因為太過叛逆而被逐出師門，本想過著混吃等死、天上掉錢的鹹魚生活，卻被傳聞中的「惡龍」天曜坑蒙拐騙，而不得不幫「惡龍」找齊身體封印，兩人從互相利用的關係漸生情愫，而開啟虐戀。 TOP 6：吳剛、趙露思、羅一舟《後浪》 趙露思去年以《星漢燦爛》大火後，今年推出的《後浪》、《偷偷藏不住》都順利走熱，聲勢相當旺！這部《後浪》以中醫為主題，並不是熱門的甜寵劇、古裝劇，但因為趙露思而衝出高話題。只不過《後浪》劇評不太好，劇情被批評狗血，女主人設也被觀眾吐槽沒素質。而趙露思的演技也有負面聲浪，網友覺得趙露思演技浮誇，演什麼都像自己。然而《後浪》雖然劇評差，熱度卻是高的。 ▲《後浪》以中醫為題材。（圖／微博《後浪》） 《後浪》講述無父無母的女主孫頭頭，在一次打抱不平後惹上麻煩，中醫藥大學教授任新正及時幫助了她，他決定帶她加入中醫傳承班。混不吝的孫頭頭從此踏上求學之路，沒想到在班上她與任新正的兒子任天真彼此看不順眼，鬧出不少風波。 TOP 5：張彬彬、吳倩《三分野》 《三分野》是2023上半年意外走熱的黑馬甜寵劇，原本沒怎麼受到矚目，然而開播後在中國騰訊站內迅速衝破28000的熱度。主要是張彬彬和吳倩火花太強啦！張彬彬演的愛情劇都特別有蘇感，而且《三分野》男主人設好，清爽紳士不油膩，吳倩甜美可愛，劇情不會無腦，難怪會火！ ▲《三分野》是2023上半年的黑馬甜寵劇。（圖／微博《三分野》） 《三分野》有大家最愛的「破鏡重圓」梗，講述東和集團大小姐向園臨危受命，拯救瀕臨倒閉的西安分公司，卻遇到了自己曾苦追不得的校園男神徐燕時。徐燕時深陷逆境，卻依然堅持成為導航工程師的夢想。兩人高中時期其實是雙向奔赴，重逢後又一次擦出了愛的火花。 TOP 4：迪麗熱巴、佟大為《公訴》 《公訴》是迪麗熱巴的第一部正劇作品，剛開播時，因為主角迪麗熱巴而有高熱度，但整部劇的話題也就只有迪麗熱巴，後續就越播越下沉。其實《公訴》劇本不到非常差的地步，沒有爛到讓人上火的爭議情節，就是鋪陳的手法比較枯燥，沒有跌宕起伏，而劇本有些地方被指出與現實不符，豆瓣開分6.6。 ▲《公訴》是迪麗熱巴的第一部正劇作品。（圖／微博《公訴》） 《公訴》講述高材生檢察官「安旎」，入職江城檢察院後，面對眾多棘手案件，與刑警隊長「何陸源」齊力奮戰，查找真相的故事。 TOP 3：白敬亭、宋軼《長風渡》 《長風渡》衝上第三！《長風渡》是愛奇藝今年祭出的第一批暑期黃金檔陸劇，與優酷的《偷偷藏不住》和騰訊《雪鷹領主》對打，成績還不錯呢！《長風渡》因著白敬亭、宋軼的戀情，在開播前就擁有很高的關注度，大家都想看真情侶演CP。而兩人果然甜，日前白敬亭和宋軼合體為《長風渡》宣傳，白敬亭男友力MAX地在人群裡護住宋軼，讓好多網友都被甜到了！ ▲《長風渡》開播前就擁有很高的關注度。（圖／微博《長風渡》） 不過劇評方面《長風渡》表現就比較普通，雖然兩位主角顏值高演技又好，但問題出在劇本以及節奏。網友認為劇版沒有拍出小說的精華，高光人設被改掉，劇情節奏也怪怪的。不過《長風渡》沒有到很拉垮的地步，衝著兩位主角還是值得一追。該劇講述布商之女柳玉茹，嫁給當地著名紈褲顧九思，兩人先婚後愛的故事。 TOP 2：趙露思、陳哲遠《偷偷藏不住》 《偷偷藏不住》改編自晉江熱門小說，原作人氣相當高，而劇版熱度同樣火爆，只不過劇情評價就比較兩極。主要是因為故事設定是中學生少女對哥哥朋友（大學生）暗戀成真的故事，網友認為這種事放到現實是需要報警的程度，劇版改編時沒能規避掉這些比較敏感的情節。《偷偷藏不住》屬於網路評價很兩極的類型，有人完全看不下去，但也有人覺得劇情很甜很好看。無可否認的是，這部劇熱度確實高。 ▲《偷偷藏不住》熱度超高，但評價很兩極。（圖／微博《偷偷藏不住》） 《偷偷藏不住》講述桑稚暗戀著哥哥舍友段嘉許，隨著段嘉許大學畢業，兩人分隔異地，又因為一些誤會而關係疏遠。直到成年後的桑稚如願考到了段嘉許的城市，兩人重逢。桑稚漸漸發現了段嘉許一直以來的壓力來源，在桑稚的陪伴下，段嘉許慢慢解開心結，一段純真暗戀終於開出美麗的愛情花朵。 TOP 1：肖戰、李沁《夢中的那片海》 打敗趙露思《偷偷藏不住》、白敬亭《長風渡》的最熱門陸劇，就是肖戰《夢中的那片海》啦！肖戰的頂流魅力真不是蓋的，《夢中的那片海》一開播，肖戰飾演的「肖春生」角色指數立刻衝破9，是2023上半年角色指數最高的一位！平均收視率也擠進上半年前十名，《夢中的那片海》是年代情感劇，而不是像《玉骨遙》那樣的熱門古偶，能衝出這麼高的熱度，全都是因為主角肖戰啊！且劇評也不錯，演員演技不拉垮，在豆瓣拿下7.5分的好成績。 ▲肖戰頂流魅力讓《夢中的那片海》成六月最熱門陸劇。（圖／微博《夢中的那片海》） 《夢中的那片海》講述1970年代末的北京城，5個年輕人在什刹海冰場不期而遇。大院子弟肖春生痞氣聰慧、瀟灑不羈，葉國華慷慨仗義，陳宏軍木訥好學，賀紅玲美麗傲嬌，佟曉梅溫柔嫻靜，幾人命運跌宕起伏的故事。 延伸閱讀 2023上半年網劇「熱度總榜」TOP10！《浮圖緣》第5 《重紫》第2，冠軍確實是上半年最火 網評陸劇「最終定局95流量花」TOP10！虞書欣第8，周也第4，王楚然第3，趙露思穩坐前排 古裝劇10位「紅衣美人」！《玉骨遙》任敏挨批，迪麗熱巴、趙露思難忘，王楚然真的太美 ※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載
《護心》同為古裝仙俠劇，雖沒能衝出像《長月燼明》的超高熱度，但前期評價不錯，劇情出乎意料地好看！《護心》主角顏值高、演技過關，也有CP火花，可惜後半段卻開高走低。網友都在罵作者兼編劇的九鷺非香，認為她自己把《護心》改崩了。男二加戲、主角人設被改崩，還有編劇的互相罵戰。這之後《護心》的熱度就越來越低，幾乎無人討論了。
▲《護心》劇情出乎意料地好看。（圖／微博《護心》）
《護心》講述一個玄門修仙少女雁回，因為太過叛逆而被逐出師門，本想過著混吃等死、天上掉錢的鹹魚生活，卻被傳聞中的「惡龍」天曜坑蒙拐騙，而不得不幫「惡龍」找齊身體封印，兩人從互相利用的關係漸生情愫，而開啟虐戀。
TOP 6：吳剛、趙露思、羅一舟《後浪》
趙露思去年以《星漢燦爛》大火後，今年推出的《後浪》、《偷偷藏不住》都順利走熱，聲勢相當旺！這部《後浪》以中醫為主題，並不是熱門的甜寵劇、古裝劇，但因為趙露思而衝出高話題。只不過《後浪》劇評不太好，劇情被批評狗血，女主人設也被觀眾吐槽沒素質。而趙露思的演技也有負面聲浪，網友覺得趙露思演技浮誇，演什麼都像自己。然而《後浪》雖然劇評差，熱度卻是高的。
▲《後浪》以中醫為題材。（圖／微博《後浪》）
《後浪》講述無父無母的女主孫頭頭，在一次打抱不平後惹上麻煩，中醫藥大學教授任新正及時幫助了她，他決定帶她加入中醫傳承班。混不吝的孫頭頭從此踏上求學之路，沒想到在班上她與任新正的兒子任天真彼此看不順眼，鬧出不少風波。
TOP 5：張彬彬、吳倩《三分野》
《三分野》是2023上半年意外走熱的黑馬甜寵劇，原本沒怎麼受到矚目，然而開播後在中國騰訊站內迅速衝破28000的熱度。主要是張彬彬和吳倩火花太強啦！張彬彬演的愛情劇都特別有蘇感，而且《三分野》男主人設好，清爽紳士不油膩，吳倩甜美可愛，劇情不會無腦，難怪會火！
▲《三分野》是2023上半年的黑馬甜寵劇。（圖／微博《三分野》）
《三分野》有大家最愛的「破鏡重圓」梗，講述東和集團大小姐向園臨危受命，拯救瀕臨倒閉的西安分公司，卻遇到了自己曾苦追不得的校園男神徐燕時。徐燕時深陷逆境，卻依然堅持成為導航工程師的夢想。兩人高中時期其實是雙向奔赴，重逢後又一次擦出了愛的火花。
TOP 4：迪麗熱巴、佟大為《公訴》
《公訴》是迪麗熱巴的第一部正劇作品，剛開播時，因為主角迪麗熱巴而有高熱度，但整部劇的話題也就只有迪麗熱巴，後續就越播越下沉。其實《公訴》劇本不到非常差的地步，沒有爛到讓人上火的爭議情節，就是鋪陳的手法比較枯燥，沒有跌宕起伏，而劇本有些地方被指出與現實不符，豆瓣開分6.6。
▲《公訴》是迪麗熱巴的第一部正劇作品。（圖／微博《公訴》）
《公訴》講述高材生檢察官「安旎」，入職江城檢察院後，面對眾多棘手案件，與刑警隊長「何陸源」齊力奮戰，查找真相的故事。
TOP 3：白敬亭、宋軼《長風渡》
《長風渡》衝上第三！《長風渡》是愛奇藝今年祭出的第一批暑期黃金檔陸劇，與優酷的《偷偷藏不住》和騰訊《雪鷹領主》對打，成績還不錯呢！《長風渡》因著白敬亭、宋軼的戀情，在開播前就擁有很高的關注度，大家都想看真情侶演CP。而兩人果然甜，日前白敬亭和宋軼合體為《長風渡》宣傳，白敬亭男友力MAX地在人群裡護住宋軼，讓好多網友都被甜到了！
▲《長風渡》開播前就擁有很高的關注度。（圖／微博《長風渡》）
不過劇評方面《長風渡》表現就比較普通，雖然兩位主角顏值高演技又好，但問題出在劇本以及節奏。網友認為劇版沒有拍出小說的精華，高光人設被改掉，劇情節奏也怪怪的。不過《長風渡》沒有到很拉垮的地步，衝著兩位主角還是值得一追。該劇講述布商之女柳玉茹，嫁給當地著名紈褲顧九思，兩人先婚後愛的故事。
TOP 2：趙露思、陳哲遠《偷偷藏不住》
《偷偷藏不住》改編自晉江熱門小說，原作人氣相當高，而劇版熱度同樣火爆，只不過劇情評價就比較兩極。主要是因為故事設定是中學生少女對哥哥朋友（大學生）暗戀成真的故事，網友認為這種事放到現實是需要報警的程度，劇版改編時沒能規避掉這些比較敏感的情節。《偷偷藏不住》屬於網路評價很兩極的類型，有人完全看不下去，但也有人覺得劇情很甜很好看。無可否認的是，這部劇熱度確實高。
▲《偷偷藏不住》熱度超高，但評價很兩極。（圖／微博《偷偷藏不住》）
《偷偷藏不住》講述桑稚暗戀著哥哥舍友段嘉許，隨著段嘉許大學畢業，兩人分隔異地，又因為一些誤會而關係疏遠。直到成年後的桑稚如願考到了段嘉許的城市，兩人重逢。桑稚漸漸發現了段嘉許一直以來的壓力來源，在桑稚的陪伴下，段嘉許慢慢解開心結，一段純真暗戀終於開出美麗的愛情花朵。
TOP 1：肖戰、李沁《夢中的那片海》
打敗趙露思《偷偷藏不住》、白敬亭《長風渡》的最熱門陸劇，就是肖戰《夢中的那片海》啦！肖戰的頂流魅力真不是蓋的，《夢中的那片海》一開播，肖戰飾演的「肖春生」角色指數立刻衝破9，是2023上半年角色指數最高的一位！平均收視率也擠進上半年前十名，《夢中的那片海》是年代情感劇，而不是像《玉骨遙》那樣的熱門古偶，能衝出這麼高的熱度，全都是因為主角肖戰啊！且劇評也不錯，演員演技不拉垮，在豆瓣拿下7.5分的好成績。
▲肖戰頂流魅力讓《夢中的那片海》成六月最熱門陸劇。（圖／微博《夢中的那片海》）
《夢中的那片海》講述1970年代末的北京城，5個年輕人在什刹海冰場不期而遇。大院子弟肖春生痞氣聰慧、瀟灑不羈，葉國華慷慨仗義，陳宏軍木訥好學，賀紅玲美麗傲嬌，佟曉梅溫柔嫻靜，幾人命運跌宕起伏的故事。
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