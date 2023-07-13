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星巴克8月起停止提供免費紙袋　自行購買1元起

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▲星巴克購物提袋。（圖／記者蔡惠如攝）

▲星巴克宣布8月起停止提供免費購物提袋。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克今（7／13）對外宣布，從8／1起將停止提供免費紙製提袋，因應環保趨勢，鼓勵消費者可自帶提袋或購物袋，如需要紙袋則需付費購買，售價1元起，為兩杯飲料裝紙袋，最貴的是大禮袋售價為5元。

因應環境永續趨勢，星巴克今也對外宣布從8月起，將不再提供免費紙袋服務，鼓勵消費者自行攜帶購物袋並重複使用，若顧客有需要，亦可自費購買環保袋，邀請消費者一起為促進垃圾減量盡一份心力，以小小的行動為環境帶來大大的改變。

星巴克表示，自1998年以來已率先提供環保杯扣10元優惠，今年7／1起導入循環杯專案，至今累計超過減少上億個一次性使用的杯子；星巴克門市更提供可重複使用的內用餐具、門市杯架依循全球星巴克規範皆以再生素材製成，全門市更導入可重複使用的不鏽鋼攪拌棒及以咖啡渣製成的托盤。

從8／1起，星巴克各門市停用免費購物紙袋，原附提把的兩杯紙袋則依據單店庫存使用完為止，顧客購買節慶禮盒，或原本就附贈專屬禮袋的則不予收費，預估未來一年將可減少超過600噸廢棄物。鼓勵顧客可自備購物袋，期望更能促進垃圾減量。如顧客需要提袋，門市可提供加價選購，單價從1元至5元不等。

近年環保議題抬頭，許多業者也紛紛停止提供免費紙袋，去年9月日本居家品牌無印良品與快時尚UNIQLO已經實施停止供應免費購物袋，並陸續在門市提供相關產品與衣物回收服務。

關鍵字：

星巴克, 免費紙袋

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