「奶油白精品包」耐看又百搭　6款推薦CHANEL、FENDI氣質天花板

文／美人圈

夏天選擇些明亮清新的配色更加亮眼，奶油白是個不錯的選擇，比起全白款多了些暖色調加持、更加百搭耐看，這次帶來2023年奶油白精品包款推薦，GUCCI、CHANEL新款奶油白包包太美，FENDI、DIOR以全新配色及尺寸演繹經典款，一起看看有沒有你的命定包款吧！

2023奶油白精品包推薦

1：GUCCI BLONDIE手提小方包

GUCCI春夏又來放火了！將經典的BLONDIE系列推出手提小方包包型，極簡的輪廓小巧細緻，在小羊皮面料上以對角縫線及皮革G Logo增加細節，雙向拉鍊還有Interlocking G金屬吊飾點綴，打開後可以完全展開，內部空間相當充足，不論是肩背或手提都是優雅又復古的氛圍感。GUCCI BLONDIE手提小方包在本季推出這款軟嫩的白色色調，像是奶白色般輕甜優雅，也很適合明朗的春夏季節。

▲GUCCI BLONDIE手提小方包，NT$71,500。（圖／GUCCI）

2：CHANEL 小型口蓋包

CHANEL Classic Flap經典口蓋包每一季推出新款都讓人想收！以經典的菱格紋為主，搭配上仙氣滿滿的奶油白色，更結合圓形硬幣式的CHANEL Logo，增加整體細節感，復古中又注入可愛的層次。特別的鍊帶與皮革穿插變化，不管是隨性或正式、甜美風格都可以駕馭，絕對是小香迷最值得收藏的包款。

▲CHANEL 小型口蓋包，NT$181,900。（圖／CHANEL）

3：FENDI Peekaboo ISeeU

FENDI在2020秋冬首次推出Peekaboo ISeeU後，儼然已成為品牌最具代表性的經典包款之一。Peekaboo ISeeU保留特別的梯形輪廓與提把設計，更推出全新的尺寸，包型整體是硬挺風琴造型，鎖扣的細節精緻優雅。這款奶白色調可正式、也可甜美溫柔，看似小巧的尺寸因為多了中間的隔層，其實相當實裝且實用，不論是上班或約會都相當推薦。

▲FENDI Peekaboo ISeeU 特小型款式，NT$125,000。（圖／FENDI）

4：DIOR C'EST DIOR 手袋

DIOR在2023秋季系列中推出這款最新作品C'EST DIOR手袋，以奶白色小牛皮製成，包身正面壓印上CD標誌，彰顯品牌的精湛工藝，水桶包型以飾有旋轉D字母的CD鎖扣開合，結合優雅元素與雋永氣質。另外這款C'EST DIOR手袋除了手提之外，也附有可拆卸鏈式肩帶，增加不同穿搭巧思與細節。

▲DIOR C'EST DIOR 手袋 中碼，NT$120,000。（圖／DIOR）

5：BOTTEGA VENETA Brick Cassette

BOTTEGA VENETA擁有高人氣的Cassette推出了將包型變得更扁長的Brick Cassette款式，雖然乍看被壓得更扁，但其實Brick Cassette包型在寬度上比最初的Cassette包多了兩倍，扁長的輪廓作為肩背或手提更加時髦，可以說是時髦與實用兼具的包款。細緻的奶白色搭配獨具識別度的編織紋，更彰顯品牌細緻的工藝及巧思。

▲BOTTEGA VENETA Brick Cassette小型，NT$75,400。（圖／BOTTEGA VENETA）

6：LOEWE Flamenco 納帕小牛皮肩背手拿包

LOEWE經典的Flamenco於1970年代問世，在系列中不斷推出全新款式重新演繹經典。這款Flamenco以手感柔滑的小牛皮打造，抽繩收緊的設計採用品牌標誌性的打結為主，相當有識別度，奶油白的包身軟軟嫩嫩，不管是手提或是肩背都展現隨性又精緻的穿搭細節。

▲LOEWE Flamenco 納帕小牛皮肩背手拿包，NT$84,000。（圖／LOEWE）

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