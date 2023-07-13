韋禮安逛FENDI自嘲「今天不尷尬」　合體隋棠不忘讚妻秀求生慾

記者鮑璿安／台北報導

FENDI今（13日）舉辦秋冬新品上市活動，邀請藝人隋棠、韋禮安合體搶先演繹，韋禮安1日首挑大樑主持金曲獎典禮，這次現身不忘自嘲「我盡量讓今天不要尷尬」，他說老婆對自己的主持表現給予鼓勵，也大吐苦水直言主持人真的是苦差事。

▲韋禮安（左）合體隋棠演繹FENDI秋冬新品。（圖／品牌提供）

▲韋禮安以印花圖騰襯衫搭配上Baguette Soft Trunk包款。（圖／品牌提供）

被問到是主持緊張還是出席時尚活動更緊張？韋禮安笑說「今天不用想哏比較輕鬆」，他以印花圖騰襯衫搭配上Baguette Soft Trunk包款，完成主持任務是否想趁今天犒賞自己？ 韋禮安表示：「想買襯衫，因為很適合夏季，今天這件涼爽到不自覺touch myself （觸摸自己）。」

▲隋棠詮釋蕾絲襯衫式洋裝。（圖／品牌提供）

隋棠詮釋蕾絲襯衫式洋裝，她說自己很喜歡這種男性化襯衫搭配女性化蕾絲的衝突感，造型也吸引到韋禮安稱讚，認為很適合太太，下一秒更是求生慾爆發開玩笑說，「隋棠姐的漂亮程度比我太太差一點。」還承認自己因為熱愛生命所以不願得罪老婆，是否常為另一半製造驚喜？韋禮安表示自己比較常在非節日時送一束花，或是直接詢問對方喜歡什麼，這也讓隋棠頻頻點頭，大讚這樣的舉動更務實。

▲FENDI C’ Mon馬鞍包 mini ；蕾絲襯衫式洋裝 。（圖／品牌提供）

FENDI秋冬23系列取鑒品牌第四代傳人Delfina Delettrez Fendi的著裝造型，男士精裁版型與傳統面料加以女性化的詮釋，實用主義貫穿始終，非對稱剪裁的垂褶連衣裙、剪裁俐落的披肩飾有長而深的衩口均展現了衝突美，更誕生出新設計的簡約包款FENDI C’mon，純粹又兼具變化性。