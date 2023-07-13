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妳是哪一種性格的美人？超準「寶石心測」解析內在秘密

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記者李薇／台北報導

妳是哪一種性格的美人呢？很多人在面臨選擇的時候都有自己的想法，這些很可能是妳個性的優點所造就，在《小紅書》爆紅的心理測驗，透過選擇一顆喜歡的寶石，就能知道妳個性輪廓。

Q：以下5顆寶石哪一顆最喜歡？

▲心理測驗,心測,占卜,個性。（圖／小紅書）


A.

選擇這顆寶石的妳是一個率性、做自己的人，妳不會管身邊的人怎麼看妳，活得瀟灑又自在，全身上下更是有一種女王氣場，因為妳不是那種吃素小白兔，面對不合理的人事物，絕不會讓自己吃虧，在人群中能力也是數一數二。

B.

選擇這顆寶石的妳是一個知性又親切的人，對於周遭發生的事情總是可以和顏悅色的去處理，給人親切、好相處的感覺，完全沒有距離，加上時間的沉澱，更給人一種知性的聰慧感，知書達禮、通曉世事，很是受人喜愛。

C.

選擇這顆寶石的妳年輕時比較叛逆，不願意走前人的路，為了自由或是理想，磕磕碰碰，想闖出自己的一片天，也因為這些歷練，讓妳隨著年紀越發的充滿歷練，而且不顯山、不露水，給人一種優雅大器的氛圍。

D.

選擇這顆寶石的妳在情商與智商都很高，可以說是在各方面都擁有極高的悟性，不需要說白，就能夠馬上意會到對方的意思，在學識上也很淵博，懂得相當多，個性比較現實，因為妳理解只有自己不斷精進，才能有所收穫。

E.

選擇這顆寶石的妳簡直就是「人間清醒」，在做很多事情的時候，妳擁有自己的想法與原則，當然目標也很明確，不會受到身邊的洪流所影響，是一個很能夠獨自往前邁進的幹練強者，時間越久，想要得到的東西也會近在眼前。

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關鍵字：

心理測驗, 心測, 占卜, 個性

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