TOD’S創意總監確定離職！　9月2024春夏女裝秀成最後系列

記者鮑璿安 ／台北報導

時尚圈人事異動再一枚！TOD'S宣布Walter Chiapponi將卸任Tod's男裝及女裝創意總監一職，雙方結束4年合作，而9月22日米蘭時裝周期間的2024春夏女裝系列將會是他執掌品牌的最後大作，新任創意總監人選仍未可知。

▲TOD'S宣布Walter Chiapponi將卸任Tod's男裝及女裝創意總監一職 。（圖／翻攝自IG）

Walter Chiapponi在2019年時風光上任，過去曾在 Givenchy、Bottega Veneta 等一線精品工作，加入TOD'S後帶來新氣象，不僅官宣了大陸男星肖戰為品牌代言人，也引領品牌優雅與現代風格兼容步入新篇章，未料到雙方度過磨合期，卻也來到合作尾聲。

▲大陸男星肖戰為品牌代言人 。（圖／翻攝自IG）



Walter Chiapponi在聲明中表示：「奉獻、愛和能量。這是我向Tod's表達感謝和告別的方式，從一個真正特別的風格團隊開始，他們在4年的時間中支持我的理念，用細膩、專注、熱情和信任貢獻了這段美好的旅程。這是一個非凡的經歷，無論從個人還是創造力上，都充滿了勇氣和堅韌，演變和支持，尤其是在生活中最脆弱的時刻。最重要的是，我要感謝Diego和Andrea Della Valle相信我。感謝你們在這些年裡給予我的勇氣、人性和自由，讓我透過Tod's表達自己最好的一面。」

近期創意總監離職消息頻傳，Jeremy Scott離開任職10年的Moschino，BALLY也在近期宣布，與剛上任僅一年的創意總監Rhuigi Villaseñor終止合作。