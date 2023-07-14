fb ig video ETtoday search mobile

TOD’S創意總監確定離職！　9月2024春夏女裝秀成最後系列

>

記者鮑璿安 ／台北報導

時尚圈人事異動再一枚！TOD'S宣布Walter Chiapponi將卸任Tod's男裝及女裝創意總監一職，雙方結束4年合作，而9月22日米蘭時裝周期間的2024春夏女裝系列將會是他執掌品牌的最後大作，新任創意總監人選仍未可知。

▲Walter Chiapponi ,TOD`S 。（圖／翻攝自IG）

▲TOD'S宣布Walter Chiapponi將卸任Tod's男裝及女裝創意總監一職 。（圖／翻攝自IG）

Walter Chiapponi在2019年時風光上任，過去曾在 Givenchy、Bottega Veneta 等一線精品工作，加入TOD'S後帶來新氣象，不僅官宣了大陸男星肖戰為品牌代言人，也引領品牌優雅與現代風格兼容步入新篇章，未料到雙方度過磨合期，卻也來到合作尾聲。

▲Walter Chiapponi ,TOD`S 。（圖／翻攝自IG）

▲大陸男星肖戰為品牌代言人 。（圖／翻攝自IG）

Walter Chiapponi在聲明中表示：「奉獻、愛和能量。這是我向Tod's表達感謝和告別的方式，從一個真正特別的風格團隊開始，他們在4年的時間中支持我的理念，用細膩、專注、熱情和信任貢獻了這段美好的旅程。這是一個非凡的經歷，無論從個人還是創造力上，都充滿了勇氣和堅韌，演變和支持，尤其是在生活中最脆弱的時刻。最重要的是，我要感謝Diego和Andrea Della Valle相信我。感謝你們在這些年裡給予我的勇氣、人性和自由，讓我透過Tod's表達自己最好的一面。」

近期創意總監離職消息頻傳，Jeremy Scott離開任職10年的Moschino，BALLY也在近期宣布，與剛上任僅一年的創意總監Rhuigi Villaseñor終止合作。

關鍵字：

TOD’S, Walter Chiapponi

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

ET Fashion

推薦閱讀

妳是哪一種性格的美人？超準「寶石心測」解析內在秘密

妳是哪一種性格的美人？超準「寶石心測」解析內在秘密

最獨立星座Top 3 ！　第一名不願成為附屬品，再累也只靠自己

最獨立星座Top 3 ！　第一名不願成為附屬品，再累也只靠自己

少根筋星座Top 3 ！　第一名活在自己世界，後知後覺要人提醒

少根筋星座Top 3 ！　第一名活在自己世界，後知後覺要人提醒

熱搜「韓劇」TOP 10出爐！俊昊潤娥CP只有第二名、冠軍後勁十足 解決各式疑難雜症！專家教你正確用A醇，建立肌膚耐受度很重要 扁塌有解！營養師教你補充「6種營養素」，頭髮不黏不塌好清爽 出道30年都沒變！松嶋菜菜子50歲狀態不輸橋本環奈簡直逆天 泰勒絲演唱會戰袍來自台灣設計！　漸層夢幻薰衣草紫加持女神氣場 Jennie穿POLO連身洋裝好青春！20萬手錶藏匿小富婆身份 星冰樂第二杯半價「連續4天」喝起來！　星巴克今起「全天全品項」祭優惠

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面