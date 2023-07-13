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小鮮肉正夯！男人逆齡有技巧　零黏膩、少步驟擁抱好人緣

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

男性肌膚是女性的1.5倍厚，出油量也高出30%到40%，需要更訂製化的保養，讓自己從年輕開始到老都保持良好狀態，以下就盤點多款適合男性的保養單品，質地不僅清爽、保濕力夠，又不需要過多繁複步驟，當然是首選。

＃VARON汎倫 紳仕多效活顏精華，120ml、售價2800元

▲VARON,汎倫,ORBIS,迪奧,男性,保養,。（圖／品牌提供）

日本專為男性設計的精華保養，獨創WOW三滲透技術，將化妝水、精華液、乳液等不同的功效，運用油包水的方式變成一瓶，層層滲透進肌膚，達到三合一的保養效果，清爽質地一抹秒速吸收，完全不會有黏膩感，是一款四季都可以使用的單品，獨家威士忌釀造桶材精粹、烏龍茶精粹、肌醇、六胜肽，等於保濕抗老都可以一次解決，三種不同的香氣：經典木質調、原調淡雅花香、清新活力柑橘，相同功效讓男性也有更多選擇。

＃ORBIS Mr.全能精華化妝水，180ml、售價750元

▲VARON,汎倫,ORBIS,迪奧,男性,保養,。（圖／品牌提供）

將男性無法使用過度滋潤產品，以及肌膚容易失去光采為要點，ORBIS推出潔面乳、化妝水、修護三款男性保養，直接濃縮女孩的瓶瓶罐罐，簡化步驟就能完成全臉呵護，最多效的化妝水是一瓶All in one單品，添加銀杏葉精華F、D-甘草酸鉀RM，針對肌膚澎潤與油光擁有很好的護理效果，包裝也以中性灰色調，打造男性專屬護膚儀式。

＃迪奧 曠野之心全效保濕乳，75ml、售價2200元

▲VARON,汎倫,ORBIS,迪奧,男性,保養,。（圖／品牌提供）

Dior「正義香水」曠野之心推出男性專用保濕乳，輕盈質地散發經典香氣，讓人聞到瞬間戀愛，擁有超高自然來由成分，尤其是仙人掌精萃與甘油搭配，調理毛孔同時又可以保濕舒緩，尤其是刮鬍後的不適感，更能夠立即呵護，一瓶挽救蠟黃氣色。

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關鍵字：

VARON, 汎倫, ORBIS, 迪奧, 男性, 保養

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