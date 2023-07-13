fb ig video ETtoday search mobile

扁塌有解！營養師教你補充「6種營養素」，頭髮不黏不塌好清爽

>

▲▼抗頭髮出油食物。（圖／Unsplash）

▲頭髮出油扁塌讓美麗減分。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

最近天氣高溫悶熱，油頭皮的你是不是有這種困擾，明明每天都有洗頭，但才下午頭髮就開始狂出油，瀏海貼額頭真的好尷尬，除了挑選適合自己頭皮的清潔產品外，營養師程涵宇分享，挑對食物讓油脂好好正常分泌才是根本，她建議從6種營養素下手！

#維生素A：幫助油脂平衡

維生素A有助於頭皮皮脂正常分泌，幫助強化頭皮、保持頭皮的油脂平衡，維持髮根的強健，推薦的食物有地瓜、胡蘿蔔、青花菜、乳製品、雞蛋。

▲▼抗頭髮出油食物。（圖／Unsplash）

#維生素B群：提升頭皮代謝力

營養師程涵宇指出，想要讓頭皮循環代謝更好，B群一定要足夠，像是維生素B1、B2能維持皮膚頭皮的正常功能；維生素B3幫助維持能量正常代謝；維生素B5 、B6增進皮膚健康、有助於維持胺基酸的正常代謝，其中維生素B7是合成頭髮中主要的蛋白質「角蛋白」的重要因子；維生素B12有助於紅血球的形成保持健康循環；葉酸能幫助核酸與核蛋白的形成。推薦的食物有全穀類、雞肉、魚類、海鮮、深綠色蔬菜。

#維生素C：防頭皮塌黏抗氧化

維生素Ｃ能幫助抗氧化、對抗誘發掉髮的自由基，維生素C還可以促進身體的鐵質吸收，鐵有助於維持正常的頭髮生長周期，也能夠幫助膠原蛋白生成，是強韌頭髮的重要組成之一，推薦的食物有芭樂、奇異果、柳橙、莓果類、葡萄柚。

▲▼抗頭髮出油食物。（圖／Unsplash）

#維生素D：提升頭皮保護力

研究指出，身體中維生素D的濃度和蓬鬆髮密度有關，其實每天只要曬20~30分鐘的太陽，就可以透過身體自行合成來獲得維生素D，若日曬不足，也可以靠部分食物、營養補充劑來補充，像是鮭魚和海鮮都是好選擇。

#維生素E：頭皮控油平衡

維生素E能防止落髮、抗氧化、保護頭皮脂層以平衡頭皮油脂分泌，推薦食物:杏仁、腰果、南瓜子、橄欖油、酪梨油

▲▼抗頭髮出油食物。（圖／Unsplash）

#Omega 3 脂肪酸：頭皮抗氧化

Omega 3 脂肪酸能重建頭皮屏障提升保護力，平衡頭皮油脂分泌，推薦食物有鯖魚、柳葉魚。

▲▼改善頭髮出油食物。（圖／翻攝自FB/營養師程涵宇）

▲（圖／翻攝自FB/營養師程涵宇）

關鍵字：

夏季, 出油, 頭皮

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

ET Fashion

推薦閱讀

妳是哪一種性格的美人？超準「寶石心測」解析內在秘密

妳是哪一種性格的美人？超準「寶石心測」解析內在秘密

最獨立星座Top 3 ！　第一名不願成為附屬品，再累也只靠自己

最獨立星座Top 3 ！　第一名不願成為附屬品，再累也只靠自己

少根筋星座Top 3 ！　第一名活在自己世界，後知後覺要人提醒

少根筋星座Top 3 ！　第一名活在自己世界，後知後覺要人提醒

扁塌有解！營養師教你補充「6種營養素」，頭髮不黏不塌好清爽 星冰樂第二杯半價「連續4天」喝起來！　星巴克今起「全天全品項」祭優惠 韋禮安逛FENDI自嘲「今天不尷尬」　合體隋棠不忘讚妻秀求生慾 泰勒絲演唱會戰袍來自台灣設計！　漸層夢幻薰衣草紫加持女神氣場 日本爆紅「八色測驗」，選一個顏色秒測你的「真實性格」 別再吃洋芋片了！營養師點名「15種快樂食物」，壓力大吃它們就對了 出道30年都沒變！松嶋菜菜子50歲狀態不輸橋本環奈簡直逆天

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面