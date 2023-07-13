扁塌有解！營養師教你補充「6種營養素」，頭髮不黏不塌好清爽

▲頭髮出油扁塌讓美麗減分。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

最近天氣高溫悶熱，油頭皮的你是不是有這種困擾，明明每天都有洗頭，但才下午頭髮就開始狂出油，瀏海貼額頭真的好尷尬，除了挑選適合自己頭皮的清潔產品外，營養師程涵宇分享，挑對食物讓油脂好好正常分泌才是根本，她建議從6種營養素下手！

#維生素A：幫助油脂平衡

維生素A有助於頭皮皮脂正常分泌，幫助強化頭皮、保持頭皮的油脂平衡，維持髮根的強健，推薦的食物有地瓜、胡蘿蔔、青花菜、乳製品、雞蛋。

#維生素B群：提升頭皮代謝力

營養師程涵宇指出，想要讓頭皮循環代謝更好，B群一定要足夠，像是維生素B1、B2能維持皮膚頭皮的正常功能；維生素B3幫助維持能量正常代謝；維生素B5 、B6增進皮膚健康、有助於維持胺基酸的正常代謝，其中維生素B7是合成頭髮中主要的蛋白質「角蛋白」的重要因子；維生素B12有助於紅血球的形成保持健康循環；葉酸能幫助核酸與核蛋白的形成。推薦的食物有全穀類、雞肉、魚類、海鮮、深綠色蔬菜。

#維生素C：防頭皮塌黏抗氧化

維生素Ｃ能幫助抗氧化、對抗誘發掉髮的自由基，維生素C還可以促進身體的鐵質吸收，鐵有助於維持正常的頭髮生長周期，也能夠幫助膠原蛋白生成，是強韌頭髮的重要組成之一，推薦的食物有芭樂、奇異果、柳橙、莓果類、葡萄柚。

#維生素D：提升頭皮保護力

研究指出，身體中維生素D的濃度和蓬鬆髮密度有關，其實每天只要曬20~30分鐘的太陽，就可以透過身體自行合成來獲得維生素D，若日曬不足，也可以靠部分食物、營養補充劑來補充，像是鮭魚和海鮮都是好選擇。

#維生素E：頭皮控油平衡

維生素E能防止落髮、抗氧化、保護頭皮脂層以平衡頭皮油脂分泌，推薦食物:杏仁、腰果、南瓜子、橄欖油、酪梨油

#Omega 3 脂肪酸：頭皮抗氧化

Omega 3 脂肪酸能重建頭皮屏障提升保護力，平衡頭皮油脂分泌，推薦食物有鯖魚、柳葉魚。

▲（圖／翻攝自FB/營養師程涵宇）